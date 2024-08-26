Что добавить в картофельное пюре вместо молока, чтобы было вкусное и нежное

Чем лучше заменить молоко в картофельном пюре, чтобы блюдо приобрело сливочный вкус.
Рассказываем, как приготовить идеальное пюре без молока, каких ошибок следует избегать во время приготовления блюда.
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Если картофельное пюре приготовлено правильно, то оно имеет сливочный вкус, нежную структуру и желтый оттенок. Это универсальное блюдо, которое легко готовится, но нужно знать некоторые уловки, чтобы оно получилось по-настоящему вкусным.
Как правильно готовить картофельное пюре.
- Надо хорошо вымыть картофель перед чисткой, чтобы не было характерного запаха земли.
- Готовить картофель необходимо сразу после чистки. Если долго держать его в воде, вымоется крахмал.
- Бросать картофель нужно в подсоленную кипящую воду.
- Вода должна покрывать картофель полностью, варить его нужно 25 минут под крышкой.
- Нельзя использовать ни блендер, ни комбайн, толочь лучше традиционным способом.
- Добавлять масло следует уже в толченый картофель. Если вы добавляете молоко или другие жидкости, их нужно подогреть, потому что пюре будет серого цвета.
- Не надо готовить картофельное пюре впрок, его лучше есть сразу.
Что можно добавлять в пюре вместо молока, чтобы оно было вкусным
- Оливковое масло и печеный чеснок. Овощ имеет много фруктового сахара, который карамелизуется во время запекания. К картофельному пюре можно добавлять целую головку, блюдо будет только вкуснее. Перед запеканием у головки надо срезать верхушку, затем полить чеснок оливковым маслом и запекать 15 минут. В утолченный картофель добавьте размятый чеснок и немного оливкового масла. Лучше всего такое пюре подавать с мясом.
- Сливочное масло. Его рекомендуют добавлять в растопленном виде, тогда текстура пюре будет нежной, а вкус – сливочным. Масло можно заменить теплыми сливками.
- Пармезан, сметана или йогурт. Эти составляющие также сделают ваше пюре идеально сливочным. Кроме того, из его остатков выйдет идеальный пирог или запеканка, которые обязательно понравятся всей семье.
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