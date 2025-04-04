Что добавить в краситель для пасхальных яиц, чтобы краска лучше держалась на яйцах. / © unsplash.com

Реклама

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился на своем сайте полезными советами по окраске пасхальных яиц.

Он советует добавлять к красителю соль и уксус . Это позволит краске лучше закрепиться на яйцах и обеспечит ее стойкость.

"Чтобы получить равномерный и красивый цвет, яйца должны быть полностью погружены в краску", – отметил он.

Реклама

Шеф-повар поделился еще одним очень полезным лайфгаком.

"Для блеска пасхальных яйц, после того как они высохнут на тарелке, смочите ватный диск в подсолнечном масле и смажьте каждое яйцо. Это обеспечит отличный эффект!" – добавил Клопотенко.