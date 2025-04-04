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Что добавить в краситель для пасхальных яиц, чтобы краска лучше держалась на яйцах.
Если вы хотите, чтобы ваши пасхальные яйца к Пасхе 2025 года получились максимально яркими и хорошо держали цвет, стоит добавить к красителю два простых ингредиента.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился на своем сайте полезными советами по окраске пасхальных яиц.
Он советует добавлять к красителю соль и уксус . Это позволит краске лучше закрепиться на яйцах и обеспечит ее стойкость.
"Чтобы получить равномерный и красивый цвет, яйца должны быть полностью погружены в краску", – отметил он.
Шеф-повар поделился еще одним очень полезным лайфгаком.
"Для блеска пасхальных яйц, после того как они высохнут на тарелке, смочите ватный диск в подсолнечном масле и смажьте каждое яйцо. Это обеспечит отличный эффект!" – добавил Клопотенко.