ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
17
Время на прочтение
1 мин

Что добавить в краситель для пасхальных яиц, чтобы краска лучше держалась на яйцах.

Если вы хотите, чтобы ваши пасхальные яйца к Пасхе 2025 года получились максимально яркими и хорошо держали цвет, стоит добавить к красителю два простых ингредиента.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что добавить в краситель для пасхальных яиц, чтобы краска лучше держалась на яйцах.

Что добавить в краситель для пасхальных яиц, чтобы краска лучше держалась на яйцах. / © unsplash.com

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился на своем сайте полезными советами по окраске пасхальных яиц.

Он советует добавлять к красителю соль и уксус . Это позволит краске лучше закрепиться на яйцах и обеспечит ее стойкость.

"Чтобы получить равномерный и красивый цвет, яйца должны быть полностью погружены в краску", – отметил он.

Шеф-повар поделился еще одним очень полезным лайфгаком.

"Для блеска пасхальных яйц, после того как они высохнут на тарелке, смочите ватный диск в подсолнечном масле и смажьте каждое яйцо. Это обеспечит отличный эффект!" – добавил Клопотенко.

Дата публикации
Количество просмотров
17
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie