Что добавить в лунки для перца и томатов, чтобы рассада быстро прижилась и дала щедрый урожай

Что положить в лунки во время посадки перца и томатов / © Associated Press

Чтобы получить обильный урожай помидоров и перца, нужно правильно подкармливать рассаду во время посадки. Ведь именно от этого зависит: приживутся ли растения, будут ли они устойчивы к болезням и насколько будут активно плодоносить. Опытные огородники знают, что правильное наполнение лунки — это не мелочь, а ключевой этап, который может оказать значительное влияние на результат.

Чем подкормить рассаду во время посадки в открытый грунт

Перегной или компост. Прежде всего в лунку следует добавить хорошо перепревший перегной или качественный компост. Это источник органических веществ, обеспечивающий растение питательными элементами. Кроме того, это удобрение улучшает структуру грунта, делает его рыхлым и воздухопроницаемым, что особенно важно для корневой системы. Древесный пепел. Это один из самых эффективных натуральных компонентов. Он содержит калий, кальций и микроэлементы, которые укрепляют растения и повышают устойчивость к болезням. Также пепел помогает снизить кислотность почвы, что особенно важно для томатов. Измельченная яичная скорлупа. Скорлупа является источником кальция, который необходим для правильного развития растений. Она помогает предотвратить такие проблемы, как гниль и слабость стеблей. Перед использованием ее следует хорошо высушить и измельчить. Дрожжевой раствор или сухие дрожжи. Опытные огородники часто добавляют в лунку чуть-чуть сухих дрожжей или поливают рассаду слабым дрожжевым раствором. Это активизирует полезную микрофлору в почве и стимулирует рост корневой системы. В результате растения быстрее приживаются и лучше развиваются. Луковая шелуха обладает антисептическими свойствами и помогает защитить корни от гнили и вредителей. Достаточно положить небольшую пригоршню на дно лунки — и это создаст дополнительный барьер для болезней.

В лунку следует добавить небольшое количество каждого компонента, перемешать с землей и только после этого высаживать рассаду. Важно не класть удобрения непосредственно под корень, чтобы избежать ожогов.