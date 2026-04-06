Что добавить в лунку во время посадки лука, чтобы вырос с кулак: не будет гнить и стрелковать

Лук очень чувствителен к состоянию почвы. Если она слишком влажная, бедная или заражена, урожая может не быть вообще. Правильно подобранные средства создают оптимальные условия: питание, защиту и хорошую аэрацию.

Вера Хмельницкая
Как правильно сажать лук

Как правильно сажать лук / © www.freepik.com/free-photo

Большой, сочный лук без гнили и стрелок — это результат не только правильного ухода, но и грамотной посадки. Именно на этом этапе закладывается будущий урожай. Опытные огородники знают: если добавить в лунки правильные компоненты, лук будет расти крепким, будет меньше болеть и будет формировать большие головки.

Что добавить в лунки во время посадки лука, чтобы вырос большим

  • Древесная зола — основа для большого лука. Первый и самый важный компонент — обычная древесная зола. Она содержит калий и фосфор, отвечающие за формирование больших луковиц. Кроме того, зола обеззараживает почву и уменьшает риск гнили. Достаточно добавить небольшую пригоршню в каждую лунку и перемешать с землей.

  • Соль — защита от вредителей и гнили. Необычный, но эффективный метод — использование обычной поваренной соли. Небольшая щепотка в лунке помогает отпугнуть луковую муху и снижает риск загнивания. Главное, не переборщить, чтобы не навредить почве.

  • Песок для дренажа. Если грунт тяжелый или глинистый, следует добавить немного песка. Он улучшает структуру земли, предотвращает застой воды и защищает лук от гнили. Особенно это важно, если весной будет дождливая погода.

  • Луковая шелуха — естественная защита. Сухая луковица, добавленная в лунку, действует как натуральный антисептик. Она помогает оградить посадочный материал от грибковых заболеваний и вредителей, а также улучшает общее состояние почвы.

  • Измельченная яичная скорлупа. Этот доступный компонент обогащает почву кальцием и делает ее более рыхлой. Кроме того, скорлупа помогает снизить кислотность почвы, что оказывает положительное влияние на развитие лука.

Дополнительные советы

  • Перед посадкой следует прогреть лук — это уменьшает риск стрелкования.

  • Также не следует сажать его слишком глубоко — это может замедлить развитие.

  • Регулярное рыхление и умеренный полив помогут закрепить результат.

