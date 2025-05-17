Что положить в лунку во время посадки перца

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Для того чтобы перец пошел в рост после пересадки в открытый грунт, необходима регулярная поливка и внесение удобрений.

Опытные огородники для получения хорошего урожая советуют еще при посадке рассады перца добавлять в лунки определенные компоненты. Удобрение поможет молодому растению укорениться, обеспечит полноценное питание корней, необходимое для роста и созревания плодов.

Когда высаживают рассаду сладкого перца

Сроки высадки рассады сладкого перца зависят от места посадки. К теплице или парнику высаживают 45-50 дневную рассаду, в открытый грунт — 60-70 дневную.

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Перец можно сажать, когда почва на глубине 10 см прогреется до 15-18 градусов.

Почву на участке можно удобрить осенью. Места посадки обеззаразить бледным раствором марганцовки.

Что положить в лунку во время посадки перца

Прежде древесную золу — в ее составе есть такие полезные вещества, как калий, кальций и фосфор. В одну лунку достаточно насыпать до 3 ложек древесной золы.

Суперфосфат, способствующий укреплению корневой системы и скорейшей адаптации растения в новых условиях. Для одной лунки достаточно будет всего полчайной ложки этого удобрения.

Компост или перегной — органическое удобрение также поможет культуре быстрее развиваться и формировать качественные плоды. Для удобрения достаточно будет полсовка компоста или перегноя. Если почва удобрялась перегноем осенью, весной можно ее не вносить в лунку.

Замоченная в кипятке луковая шелуха — она не только обогатит землю микроэлементами, но и предотвращает всевозможные вредители и инфекции.

Специалисты не рекомендуют при выращивании перца использовать химическую подкормку, кроме суперфосфата. Химические удобрения стимулируют рост большого объема листьев, в то же время плоды не будут образовываться.