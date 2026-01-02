- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 1 мин
Что добавить в макароны вместо сливочного и растительного масла, чтобы не слипались: кулинарный трюк
Многие привыкли добавлять в отварные макароны сливочное или растительное масло, чтобы они не слипались. Однако такой способ не всегда полезен и может сделать блюдо слишком калорийным.
Чтобы макароны не слипались после приготовления, профессиональные повара советуют вместо сливочного и растительного масла использовать отвар, в котором они варились. Три столовых ложки жидкости будет достаточно, чтобы макароны были рассыпчатыми. Секрет в том, что при варке из макарон в воду выделяется крахмал. Именно он создает тонкую плёнку, которая не дает им слипаться между собой. В то же время макароны остаются сочными, но не жирными.
Как правильно применить этот способ приготовления макарон
Чтобы результат был идеальным, следует придерживаться нескольких простых правил:
варите макароны в достаточном количестве воды;
не промывайте их после варки;
перед сливанием отсыпьте немного отвара;
перемешайте макароны с жидкостью сразу после сливания.
Такой метод приготовления хорошо подходит для пасты с соусами, ведь крахмальный отвар помогает соусу равномерно покрывать макароны. К тому же, использование макаронного отвара не только предотвращает слипание, но и делает блюдо более легким для пищеварения. А вкус пасты остается натуральным без лишней жирности.