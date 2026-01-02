ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
322
Время на прочтение
1 мин

Что добавить в макароны вместо сливочного и растительного масла, чтобы не слипались: кулинарный трюк

Многие привыкли добавлять в отварные макароны сливочное или растительное масло, чтобы они не слипались. Однако такой способ не всегда полезен и может сделать блюдо слишком калорийным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить макароны, чтобы не слипались

Как приготовить макароны, чтобы не слипались / © Фото из открытых источников

Чтобы макароны не слипались после приготовления, профессиональные повара советуют вместо сливочного и растительного масла использовать отвар, в котором они варились. Три столовых ложки жидкости будет достаточно, чтобы макароны были рассыпчатыми. Секрет в том, что при варке из макарон в воду выделяется крахмал. Именно он создает тонкую плёнку, которая не дает им слипаться между собой. В то же время макароны остаются сочными, но не жирными.

Как правильно применить этот способ приготовления макарон

Чтобы результат был идеальным, следует придерживаться нескольких простых правил:

  • варите макароны в достаточном количестве воды;

  • не промывайте их после варки;

  • перед сливанием отсыпьте немного отвара;

  • перемешайте макароны с жидкостью сразу после сливания.

Такой метод приготовления хорошо подходит для пасты с соусами, ведь крахмальный отвар помогает соусу равномерно покрывать макароны. К тому же, использование макаронного отвара не только предотвращает слипание, но и делает блюдо более легким для пищеварения. А вкус пасты остается натуральным без лишней жирности.

Дата публикации
Количество просмотров
322
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie