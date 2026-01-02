Что добавить в макароны вместо сливочного и растительного масла, чтобы не слипались: кулинарный трюк

Как приготовить макароны, чтобы не слипались / © Фото из открытых источников

Чтобы макароны не слипались после приготовления, профессиональные повара советуют вместо сливочного и растительного масла использовать отвар, в котором они варились. Три столовых ложки жидкости будет достаточно, чтобы макароны были рассыпчатыми. Секрет в том, что при варке из макарон в воду выделяется крахмал. Именно он создает тонкую плёнку, которая не дает им слипаться между собой. В то же время макароны остаются сочными, но не жирными.

Как правильно применить этот способ приготовления макарон

Чтобы результат был идеальным, следует придерживаться нескольких простых правил:

варите макароны в достаточном количестве воды;

не промывайте их после варки;

перед сливанием отсыпьте немного отвара;

перемешайте макароны с жидкостью сразу после сливания.

Такой метод приготовления хорошо подходит для пасты с соусами, ведь крахмальный отвар помогает соусу равномерно покрывать макароны. К тому же, использование макаронного отвара не только предотвращает слипание, но и делает блюдо более легким для пищеварения. А вкус пасты остается натуральным без лишней жирности.