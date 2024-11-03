Что добавить в песок для хранения моркови, чтобы она была твердой до самой весны

Опытные хозяева знают, как уберечь морковь от гниения и мышей.

Наверное, не всем удается сохранить морковь упругой до весны. Корнеплод достаточно требователен, поэтому ему нужны особые условия хранения. Украинские хозяева обычно хранят морковь в песке, это помогает избежать увядания и гниения. Рассказываем, ссылаясь на материал Ukr.Media, о нескольких уловках, которые помогут сохранить овощи свежими и целыми до самой весны.

Как правильно хранить морковь, чтобы она была хрустящей до весны: советы экспертов

По словам специалистов, к песку, где хранится морковь, нужно добавлять рис. Это поможет предотвратить гниение корнеплодов и сохранит их полезные свойства и упругость. На 5 килограммов песка рекомендуется добавлять стакан риса.

Также при хранении моркови можно использовать сорбенты – соль и древесный уголь. Эти вещества нужно просто ставить в ящиках рядом с местом, где хранятся овощи.

Чтобы уберечь корнеплоды от мышей, опытные хозяева рекомендуют смешать колючки репейника с острым молотым перцем и разложить вокруг моркови.

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