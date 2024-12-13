Что добавить в сметану, чтобы получился невероятно вкусный и полезный майонез

Эта кулинарная хитрость быстро решит проблему, если у вас закончился майонез, но есть сметана.

Возможно, вам надоел традиционный майонез или его просто нет под рукой, тогда пригодится кулинарный трюк от профессиональных поваров. Главное, чтобы в вашем холодильнике была сметана, потому что она будет основным ингредиентом для приготовления соуса. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Патриоты Украины", как из сметаны приготовить вкусный и очень полезный майонез.

Как приготовить майонез из сметаны: кулинарный трюк, о котором никто не знает

Для альтернативного соуса вам понадобится стакан сметаны, один желток куриного яйца и чайная ложка обычной крепкой горчицы. Смешайте все составляющие до однородной массы – и полезный, невероятно вкусный соус готов. На приготовление такого домашнего майонеза у вас уйдет одна минута.

Этот соус станет прекрасной заменой традиционного майонеза, он подходит для любых салатов или бутербродов. И его преимущество в том, что он гораздо более полезен и содержит в разы меньше калорий, чем купленный соус.

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