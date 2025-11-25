ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
323
Время на прочтение
2 мин

Что добавить в суп вместо зажарки: блюдо будет в разы вкуснее и ароматнее, словно из ресторана

Простые ингредиенты, которые превращают любое первое блюдо в самый настоящий кулинарный шедевр.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем заменить зажарку

Чем заменить зажарку / © www.freepik.com/free-photo

Многие хозяйки привыкли готовить первые блюда с поджаренным луком и морковью. Но современная кухня все чаще отказывается от зажарки. Причина проста: этот ингредиент не только придает лишний жир, но и перебивает естественный вкус бульона. Существует способ, который делает суп значительно ароматнее и сохраняет его пользу и легкость.

Что добавить в суп вместо зажарки

Секрет прост: следует добавить запеченные овощи. Вместо жарки на масле, их можно запечь в духовке. Именно этот метод придает супу глубокий вкус, натуральную сладость и легкий карамельный аромат.

Как запечь овощи на суп.

  • Возьмите морковь, лук, корень сельдерея, пастернак или болгарский перец.

  • Нарежьте средними кусочками.

  • Сбрызните минимальным количеством масла.

  • Запекайте 25 минут при 180°С.

  • Добавьте измельченные овощи в бульон за 15 минут до готовности.

Запеченные овощи отдают супу концентрированный вкус, делают его более густым и насыщенным без зажарки.

Чем можно еще заменить зажарку

  • Сушеные овощи и зелень. Смесь сушеной моркови, лука, корней и трав дает мощный аромат. Достаточно одной столовой ложки.

  • Тертые овощи, добавленные сырыми. Лук и морковь, натертые на мелкой терке быстро развариваются и делают суп мягким и деликатным.

  • Корень сельдерея именяет и вкус, и аромат зажарки, а также делает блюдо более полезным и легким.

  • Томатное пюре или печеный томат. Добавляет кислинку, глубину и насыщенность вкуса. Особенно эффективно для овощных и рыбных супов.

Дата публикации
Количество просмотров
323
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie