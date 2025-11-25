Что добавить в суп вместо зажарки: блюдо будет в разы вкуснее и ароматнее, словно из ресторана

Чем заменить зажарку / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Многие хозяйки привыкли готовить первые блюда с поджаренным луком и морковью. Но современная кухня все чаще отказывается от зажарки. Причина проста: этот ингредиент не только придает лишний жир, но и перебивает естественный вкус бульона. Существует способ, который делает суп значительно ароматнее и сохраняет его пользу и легкость.

Что добавить в суп вместо зажарки

Секрет прост: следует добавить запеченные овощи. Вместо жарки на масле, их можно запечь в духовке. Именно этот метод придает супу глубокий вкус, натуральную сладость и легкий карамельный аромат.

Как запечь овощи на суп.

Реклама

Возьмите морковь, лук, корень сельдерея, пастернак или болгарский перец.

Нарежьте средними кусочками.

Сбрызните минимальным количеством масла.

Запекайте 25 минут при 180°С.

Добавьте измельченные овощи в бульон за 15 минут до готовности.

Запеченные овощи отдают супу концентрированный вкус, делают его более густым и насыщенным без зажарки.

Чем можно еще заменить зажарку