Что добавить в суп вместо зажарки: блюдо будет в разы вкуснее и ароматнее, словно из ресторана
Простые ингредиенты, которые превращают любое первое блюдо в самый настоящий кулинарный шедевр.
Многие хозяйки привыкли готовить первые блюда с поджаренным луком и морковью. Но современная кухня все чаще отказывается от зажарки. Причина проста: этот ингредиент не только придает лишний жир, но и перебивает естественный вкус бульона. Существует способ, который делает суп значительно ароматнее и сохраняет его пользу и легкость.
Что добавить в суп вместо зажарки
Секрет прост: следует добавить запеченные овощи. Вместо жарки на масле, их можно запечь в духовке. Именно этот метод придает супу глубокий вкус, натуральную сладость и легкий карамельный аромат.
Как запечь овощи на суп.
Возьмите морковь, лук, корень сельдерея, пастернак или болгарский перец.
Нарежьте средними кусочками.
Сбрызните минимальным количеством масла.
Запекайте 25 минут при 180°С.
Добавьте измельченные овощи в бульон за 15 минут до готовности.
Запеченные овощи отдают супу концентрированный вкус, делают его более густым и насыщенным без зажарки.
Чем можно еще заменить зажарку
Сушеные овощи и зелень. Смесь сушеной моркови, лука, корней и трав дает мощный аромат. Достаточно одной столовой ложки.
Тертые овощи, добавленные сырыми. Лук и морковь, натертые на мелкой терке быстро развариваются и делают суп мягким и деликатным.
Корень сельдерея именяет и вкус, и аромат зажарки, а также делает блюдо более полезным и легким.
Томатное пюре или печеный томат. Добавляет кислинку, глубину и насыщенность вкуса. Особенно эффективно для овощных и рыбных супов.