Что добавить в тест для драников, если они уже потемнели: не все об этом знают

Когда готовите драники, часто бывает, что картофель окисляется на воздухе, из-за чего блюдо получается темного цвета. Это выглядит малоаппетитно.

Прежде всего, следует запомнить, что в приготовлении идеальных драников важную роль играет скорость. Надо не медлить. Как только натерли картошку, добавили муку, яйцо, приправы, начинайте сразу жарить.

Если вы сделаете все быстро, то блюдо точно не успеет потемнеть, потому что сырой картофель будет контактировать с воздухом мало времени.

Однако если вдруг так случилось, что тесто уже начинает темнеть на глазах, не переживайте. Всё можно исправить. Главное, не начинайте жарить драники, пока не добавите один важный ингредиент, иначе они точно будут малоаппетитны с виду.

Осветлить тесто для дерунов поможет всего лишь одна ложка сметаны или кефира. Быстро добавьте ее к смеси из картофеля, муки, яйца, приправ, перемешайте и начинайте жарить.

Впрочем, когда под рукой нет сметаны или кефира, тоже не беда. Подойдет любой молочный продукт. Главное, если использовать молоко, то подливать горячее.

Также эксперты рекомендуют обязательно накрывать сковороду крышкой во время жарки драников, тогда картолп будет меньше контактировать с воздухом.

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