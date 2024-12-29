Что добавить в тесто, чтобы блины не рвались и не были тугими: секрет профессиональных поваров

Не каждой хозяйке удается приготовить блины, чтобы не рвались, не были толстыми и тугими. Однако есть кулинарный лайфгак, которым поделились профессиональные повара, что поможет решить все проблемы одним махом. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Хорошие новости", что добавляют в тесто, чтобы блины были кружевными и тоненькими и имели сливочный вкус.

Как приготовить тоненькие кружевные блины, чтобы не рвались: секрет от профессиональных поваров

Чтобы приготовить тесто, смешайте 2 яйца, одну столовую ложку сахара, 100 грамм сметаны, полчайной ложки соли, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 200 грамм муки. Затем налейте в тесто 500 граммов сильногазированной воды, добавляя ее постепенно, чтобы тесто получилось однородной консистенции.

Тесто должно быть жидким, чтобы хорошо растекалось по сковороде. Тогда блины будут тоненькими, но не будут рваться, потому что газировка делает их кружевными. Следует учитывать, что минералка должна быть сильногазированной, она будет насыщать тесто кислородом, тогда блины не будут рваться, однако будут нежными, а не тугими.

Чтобы вкус блинов был сливочным, смазывайте сковороду не растительным, а сливочным маслом. Также можно смазывать сливочным маслом каждый готовый блинчик.

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