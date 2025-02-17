Что добавить в воду, чтобы хорошо помыть пол: этот продукт эффективно использовали наши бабушки

Наши бабушки обходились без бытовой химии, поэтому использовали натуральные средства. Один из их методов – уборка с помощью горчичного порошка – сегодня считают настоящей "эко-революцией". Ведь известно, что горчица эффективно уничтожает 99,6% бактерий, в том числе стойкие штаммы стафилококка.

Для сравнения — большинство широко используемых магазинных средств уничтожают только 94–97% бактерий.

Натуральное универсальное средство для уборки

Растворите 100 г горчичного порошка и 50 г пищевой соды в 1 литре теплой воды. Для приятного аромата и дополнительного обеззараживающего эффекта добавьте 10 капель эфирного масла чайного дерева.

Горчица как натуральное средство для уборки

Равномерно нанесите на пол раствор с помощью швабры из микрофибры, оставьте на 10 минут, а затем смойте чистой водой.

Для мытья плитки и кафеля приготовьте густую пасту: смешайте горчичный порошок, соду и уксус в соотношении 2:1:1.

Необычные способы использования горчицы

Полировка стекла. Растворите 1 ст. л. горчичного порошка в 500 мл воды, распылите на стекло и протрите газетой – это придаст поверхности дополнительного блеска.

Растворите 1 ст. л. горчичного порошка в 500 мл воды, распылите на стекло и протрите газетой – это придаст поверхности дополнительного блеска. Очистка вытяжки от жира. Смешайте горчичный порошок с лимонным соком до пастообразной консистенции, нанесите на грязную решетку, оставьте на 20 минут, после чего смойте.

Смешайте горчичный порошок с лимонным соком до пастообразной консистенции, нанесите на грязную решетку, оставьте на 20 минут, после чего смойте. Безопасная дезинфекция детских игрушек. Окуньте пластиковые игрушки в раствор горчицы (2 ст. л. на 1 л воды) и оставьте на пол часа, после чего тщательно промойте.

Важные оговорки

Горчичный порошок не подходит для ухода за мрамором и деревом, поскольку мелкие частицы могут повредить поверхность, оставляя царапины.

Не применяйте горчицу для очистки алюминия – химическая реакция может привести к потемнению металла.

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