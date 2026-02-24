Что добавить в воду, чтобы противни и сковородки сияли, как новые: жир и нагар сойдут сами

Чем отчистить сковороду / © pixabay.com

Реклама

Противень и сковородки — настоящие помощники на каждой кухне, поэтому на их поверхности быстро скапливается нагар, жир и темный налет, которые обычная губка не берет. Многие хозяйки тратят на чистку много времени, но старая посуда так и не возвращает первоначального блеска. На самом деле существует один доступный ингредиент, который в сочетании с горячей водой создает мощное очищающее средство и грязь буквально слетает сам. Этим приемом пользовались еще наши бабушки, но сейчас о нем незаслуженно забыли.

Как отчистить старые сковороды от грязи и жира через несколько минут

Секрет в добавлении обыкновенной сухой горчицы. Это продукт, который по своей природе обладает мощными растворимыми свойствами: мгновенно расщепляет жир, проникает в структуру нагара и отделяет его от металла. В отличие от агрессивной химии, горчица не царапает поверхность, не оставляет токсичных соединений и безопасна даже для чугунных, керамических и антипригарных покрытий.

Достаточно насыпать в горячую воду две ложки сухой горчицы, погрузить туда сковороду или противень и оставить на 5-10 минут. Горчичный порошок начинает действовать сразу: жир превращается в мягкий слой, легко снимаемый губкой, а нагар отходит кусочками без всякого усилия. Посуду не нужно долго отмывать, поверхность становится чистой и блестящей, словно после профессиональной чистки.

Реклама

Горчица также устраняет запахи, поэтому подходит для посуды, которая часто контактирует с рыбой, мясом и специями. Ее можно использовать как для замачивания, так и для обычного мытья. Особенно хорошо этот метод работает для старой посуды, которая годами собирала жир в труднодоступных местах.