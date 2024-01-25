Что добавить в воду, чтобы сковородки и противни сияли, как новые: нагар и жир сойдут через 5 минут

Не стоит покупать дорогие профессиональные средства для чистки нагара и жира из посуды, когда у вас есть все необходимые ингредиенты под рукой. Надо просто добавить их в воду во время мытья грязной посуды, и через несколько минут все будет сиять чистотой. Рассказываем, какими подручными средствами можно отчистить кухонную утварь до блеска.

Чем отчистить сковородки и противни до блеска: советы опытных хозяек

Уксус 99% и сода. Такой способ идеально подходит для чистки эмалированной и металлической посуды, антипригарного покрытия и алюминия. Благодаря содержанию кислоты уксус прекрасно справится даже с очень старым жиром и нагаром. Заполните раковину водой, добавьте туда 150 г уксуса и полстакана соды, хорошо размешайте и окуните в раствор грязную посуду. Через сорок минут сотрите остатки грязи губкой и хорошо прополоскайте кухонную утварь.

Такой способ идеально подходит для чистки эмалированной и металлической посуды, антипригарного покрытия и алюминия. Благодаря содержанию кислоты уксус прекрасно справится даже с очень старым жиром и нагаром. Заполните раковину водой, добавьте туда 150 г уксуса и полстакана соды, хорошо размешайте и окуните в раствор грязную посуду. Через сорок минут сотрите остатки грязи губкой и хорошо прополоскайте кухонную утварь. Сода и перекись водорода. Эти средства подходят для стальной, эмалированной и алюминиевой посуды. Из соды и перекиси следует сделать пастообразную смесь и нанести ее локально на загрязненные места или натереть всю посуду. Оставьте пасту отрабатывать в течение часа, затем протрите губкой остатки грязи и тщательно вымойте посуду. Есть еще один способ: нужно посыпать грязную сковороду или противень содой, а затем распылить пульверизатором перекись. Стоит оставить посуду на ночь, к утру весь нагар и жир сойдут, останется только прополоскать чистой водой.

Эти средства подходят для стальной, эмалированной и алюминиевой посуды. Из соды и перекиси следует сделать пастообразную смесь и нанести ее локально на загрязненные места или натереть всю посуду. Оставьте пасту отрабатывать в течение часа, затем протрите губкой остатки грязи и тщательно вымойте посуду. Есть еще один способ: нужно посыпать грязную сковороду или противень содой, а затем распылить пульверизатором перекись. Стоит оставить посуду на ночь, к утру весь нагар и жир сойдут, останется только прополоскать чистой водой. Уксус и лимонный сок. Этой смесью можно мыть антипригарное покрытие, металлическую, алюминиевую и эмалированную посуду. В равных частях следует смешать уксус и лимонный сок, обработать этим средством жирные, грязные или пригоревшие места. Через 5 минут грязь можно будет легко счистить губкой, а посуда будет сиять как новая.

Этой смесью можно мыть антипригарное покрытие, металлическую, алюминиевую и эмалированную посуду. В равных частях следует смешать уксус и лимонный сок, обработать этим средством жирные, грязные или пригоревшие места. Через 5 минут грязь можно будет легко счистить губкой, а посуда будет сиять как новая. Соляной скраб. Такой способ будет безопасен для алюминиевой и металлической утвари. Сначала нужно намочить посуду в мыльной воде, затем посыпать грязные места крупной каменной солью. Далее следует протереть посуду губкой и промыть водой. Не следует использовать соль для антипригарного покрытия, поскольку оно может повредиться.

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