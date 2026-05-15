Что добавить в воду, чтобы сковородки и противни сияли, как новые: жир и нагар сойдут за 5 минут

Как избавиться от жира и нагара со сковородок / © pixabay.com

Реклама

Даже самые дорогие сковородки и противни со временем покрываются слоем жира, темного нагара и пятен, которые трудно отмыть обычным средством для посуды. Особенно быстро грязь накапливается после жарки мяса, рыбы или запекания в духовке. Многие хозяйки часами трут поверхность жесткими губками, но результат все равно оставляет желать лучшего. Впрочем, опытные хозяева давно используют простой домашний метод, помогающий буквально за несколько минут размягчить даже старый нагар и вернуть посуде блеск.

Чем отчистить жир и нагар со сковородок

Одним из самых эффективных домашних методов считается горячая вода с добавлением лимонной кислоты и жидкого хозяйственного мыла. Для этого в большую емкость или прямо в противень наливают горячую воду, добавляют 2 столовые ложки лимонной кислоты и немного жидкого мыла или моющего средства.

После этого сковородки или противни оставляют в растворе примерно на 5-10 минут. За это время жир и нагар заметно размягчаются и легче снимаются губкой.

Реклама

Лимонная кислота хорошо растворяет старый налет, жир и темные пятна, а мыло помогает быстрее отделить загрязнение от поверхности. Особенно хорошо такой способ подходит для металлических противеней, кастрюль и сковородок без деликатного покрытия.

Как очистить сильный нагар

Если слой грязи очень старый, после замачивания можно поставить сковороду на слабый огонь прямо с этим раствором на несколько минут. Под действием температуры нагар еще быстрее отходит от поверхности. После этого достаточно аккуратно пройтись по мягкой губке или деревянной лопатке.

Важно не использовать слишком жесткие металлические щетки для антипригарного покрытия, чтобы не повредить его.

После очищения посуду можно протереть кусочком лимона или салфеткой с несколькими каплями растительного масла. Это помогает вернуть металлу блеск и сделать поверхность более ухоженной.

Реклама

Также важно не оставлять жир на посуде надолго после приготовления пищи, ведь свежие загрязнения всегда отмываются гораздо легче.

Новости партнеров