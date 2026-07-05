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Что добавить в воду, чтобы вареники не разваривались и не рвались: простой секрет поваров
Повара рассказали, какие простые ингредиенты помогут сохранить тесто целиком.
Даже опытные хозяйки иногда сталкиваются с проблемой, когда вареники лопаются во время варки, а начинка остается на дне кастрюли. Особенно часто это случается с замороженными изделиями или варениками из тонкого теста.
Кулинарный портал The Woks of Life объяснил, что поможет избежать этой проблемы.
Специалисты отмечают, что наиболее распространенными причинами слишком сильное кипение воды и прилипание вареников ко дну кастрюли. Поэтому нежное тесто не выдерживает нагрузки, разрывается, а начинка оказывается в воде.
Чтобы этого не произошло, достаточно воспользоваться несколькими простыми кулинарными приемами.
Какие ингредиенты следует добавить в воду
Перед тем как опустить вареники в кипящую воду, повара советуют добавить одну-две столовые ложки подсолнечного или оливкового масла. По их словам, она образует тонкую пленку, которая помогает изделиям не склеиваться между собой и не прилипать ко дну кастрюли.
Еще один важный ингредиент — соль. Даже если сладкие вареники, например с сыром или вишнями, воду рекомендуют подсолить. Как отмечают эксперты, это помогает укрепить структуру теста и сделать его более устойчивым к развариванию.
Также можно добавить чайную ложку лимонного сока или уксуса. По информации кулинарного портала, кислота делает тесто более эластичным, благодаря чему оно лучше выдерживает давление начинки и менее подвержено разрывам.
Как правильно варить вареники
Не менее важно правильно организовать сам процесс варки. Повара рекомендуют использовать просторную кастрюлю, чтобы вареники могли свободно плавать в воде.
После того, как вареники оказались в кипятке, их нужно сразу осторожно перемешать шумовкой, чтобы они не прилипли ко дну или друг к другу.
В то же время вода не должна кипеть слишком бурно. Если кипение становится слишком интенсивным, можно долить немного холодной воды, чтобы снизить температуру и сделать варку более деликатной.
Напомним, для приготовления нежных вареников с вишней и маком на пару сначала замешивают мягкое тесто на кефире с яйцом, содой, солью, сахаром и мукой.
Начинку готовят из вишни без косточек, предварительно распаренного и растертого мака, сахара и небольшого количества крахмала (чтобы удержать сок). Вареники формируют в виде классических полумесяцев, тщательно защипывая края. Готовят их на пару 7–9 минут после закипания.
Готовое блюдо сразу смазывают сливочным маслом, чтобы вареники не слипались и остались рыхлыми. Подают со сметаной, медом или ягодным сиропом.