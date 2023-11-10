Что добавить в воду для мытья полов, чтобы носки оставались чистыми: простой лайфхак

Грязь и пыль на полу — вечные проблемы любого дома. Иногда, кажется, только кончишь уборку, а пыль появилась снова и приходится начинать все заново. Оказывается, существует один простой способ, который поможет значительно упростить уборку.

Напомним, что ранее мы писали о легендарном способе "два стакана", который помогает убрать налет на сковороде за несколько минут.

Просто добавьте в воду один ингредиент, когда вы моете пол. Это – обычный бальзам для стирки, который смягчает ткань.

Как он работает? Большинство бальзамов для стирки содержат компоненты, предотвращающие появление электростатического взаимодействия. Они значительно снижают электростатичность пола, поэтому пыль просто меньше притягивается к ее поверхности.

Как применять бальзам для стирки во время уборки дома? Все очень просто: в ведро с водой добавьте несколько капель любимого бальзама, который вы используете для стирки белья. Тщательно размешайте и после этого приступайте к мытью полов.

Дополнительно дом наполнится приятным ароматом, который будет оставаться долго после окончания уборки.

Важно помнить! Этот метод подходит только для твердых полов, в частности ламината, плитки или паркета, а вот ковровое покрытие такой водой мыть нельзя.

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