Что добавить в воду для мытья полов, чтобы был чистым 10 дней: секрет, о котором молчит клининг

Чем помыть пол, чтобы долго был чистым / © Freepik

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Регулярная уборка занимает много времени и сил, особенно когда хочется видеть пол чистым постоянно. Однако есть профессиональные секреты клининга, которые уже давно стали доступны. Вместо того, чтобы ежедневно мыть пол, достаточно добавить в воду несколько простых ингредиентов, и чистота сохранится вплоть до 10 дней. К тому же, в вашем доме после такой уборки еще долго будет царить свежий аромат.

Что нужно добавить в воду для мытья полов, чтобы оставался чистым 10 дней

Уксус и эфирное масло чайного дерева. Чтобы приготовить раствор, нужно взять 2 литра теплой воды, 100 мл уксуса, 5 капель эфирного масла чайного дерева. Как это работает? Уксус обезжиривает и дезинфицирует напольное покрытие, а чайное дерево убивает бактерии и оставляет приятный аромат. К тому же, этот раствор предотвращает оседание пыли и отпугивает микробов, что уменьшает потребность в частой уборке.

Нашатырный спирт и лимонный сок. На два литра воды надо взять две столовые ложки нашатырного спирта и выжать половинку лимона. Такой раствор идеально удаляет жирный налет, пятна и предотвращает повторное оседание пыли. Лимон освежает воздух, а нашатырь создает антистатический эффект.

Кондиционер для белья. Для приготовления средства надо взять три литра теплой воды и один колпачок любого кондиционера для белья. После такого мытья на полу образуется тонкая пленка, которая отталкивает пыль и грязь. Также останется приятный аромат, а пол будет блестеть, как после полировки.

Что делать, чтобы пол долго оставался чистым

Используйте микрофибру, она лучше впитывает грязь и не оставляет разводов.

Пылесосите перед мытьем, чтобы убрать пыль, грязь и волосы.

Не намачивайте пол. Чрезмерная влага может портить покрытие и оставлять пятна.

Закрывайте окна перед мойкой. Сквозняки поднимают пыль, которая сразу оседает на влажную поверхность пола.