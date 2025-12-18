Чем помыть пол, чтобы он долго пах долго / © pexels.com

Даже после тщательной уборки ваш дом может неприятно пахнуть. Затхлый, кислый запах — это самая распространенная проблема, которая сводит на нет все ваши усилия.

Главная ошибка, которую совершают хозяева, заключается в использовании недостаточно чистой рабочей части швабры, пишет The Spruce.

Эксперты отмечают, что начинать уборку необходимо со свежей насадки, а для того, чтобы ваш пол долго сиял и приятно пах, необходимо добавить в воду эти простые ингредиенты:

Лимонный сок

Во время мытья пола, вам следует добавить в ведро с водой сок одного лимона. Также можно добавить и аскорбиновую кислоту, которая поможет удалить жирные остатки от пищи. Такой раствор является нетоксичным для домашних животных и маленьких детей, который одновременно поможет освежить ваш дом надолго.

Ароматизированный уксус

Уксус — отличное дополнение к вашему раствору для мытья пола, который поможет убрать жирный налет и грязь с пола. Однако его резкий аромат может не всем прийтись по душе.

В таком случае эксперты советуют сделать такой уксус самостоятельно: добавьте 20 капель вашего любимого эфирного масла в два стакана уксуса и подпишите бутылку.

Ароматизированные капсулы для стирки

Если вам нравится аромат стиральных капсул, вы можете использовать их не только при запуске стиральной машинки. Просто растворите одну капсулу в двух стаканах горячей воды и добавьте этот раствор в воду для мытья пола.

Важно помнить: такой способ не обеспечит глубокого очищения, но ваша комната надолго наполнится стойким и приятным запахом.

Капсулы для стирки / © Фото из открытых источников

Кожуры от цитрусовых

Добавление только одной апельсиновой кожуры в ведро для воды не даст значительного эффекта, однако вы можете легко приготовить мощный цитрусовый концентрат для уборки.

Соберите кожуру от всех цитрусовых, которые есть у вас дома (лимоны, апельсины, лаймы, грейпфруты), и держите их в мешочке в морозилке.

Когда наберется примерно два стакана такой кожуры, залейте ее двумя стаканами горячей воды и прокипятите около 10 минут. Далее просто процедите жидкость и добавьте ее в ведро с водой для мытья полов. Тогда после уборки, ваш дом наполнится замечательным ароматом.

Ароматизированный чай

Травяные чаи, такие как мятный, зеленый чай и ромашковый, добавляют приятный аромат моющим растворам. Залейте несколько чайных пакетиков двумя стаканами горячей воды, а затем добавьте этот чай к воде для мытья пола.

В то же время эксперты советуют избегать травяных чаев, содержащих фрукты (ежевичный) или цветочные (с примесями гибискуса), которые создают темный цвет чая. Они могут окрасить некоторые типы напольных покрытий, если концентрация слишком высока.

Эфирные масла

Придать воде для мытья пола приятный запах можно добавив несколько капель любимого эфирного масла. Эффект будет мгновенным.

Однако, если у вас есть домашние животные, вам стоит быть очень осторожными. Поскольку животные ходят по влажной поверхности, а затем облизывают лапы, они могут проглотить опасные вещества, которые содержатся в маслах (особенно при использовании в большом количестве).

Из-за отсутствия должного регулирования производства эфирных масел, эксперты советуют вообще отказаться от их использования, если в вашем доме обитают пушистые друзья.

Эфирное масло / © Unsplash

Сода и моющее средство

Для эффективной нейтрализации любых неприятных запахов, добавьте небольшое количество пищевой соды в воду для мытья пола. Этот простой прием не только устранит посторонние ароматы, но и поможет сохранить свежесть и стойкость запаха вашего моющего средства на долгое время.

