Что добавить в воду во время варки картофеля: приготовится быстрее и будет вкуснее

Как варить картофель

Реклама

Приготовление картофеля кажется столь привычным делом, что мы редко задумываемся над тем, как можно улучшить этот процесс. Обычно ограничивается чисткой и добавлением соли, однако существует простой кулинарный прием, который способен значительно ускорить приготовление гарнира и сделает его вкуснее. Как утверждают опытные повара, секрет кроется в добавлении только одной столовой ложки жира — масла или сливочного масла — непосредственно в воду во время варки.

Как работает этот метод

Когда вы добавляете в воду немного растительного масла или масла, на поверхности картофеля образуется тонкая невидимая пленка. Этот слой помогает теплу проникать внутрь каждого клубня более плавно и равномерно, что предотвращает разрушение крахмалистых волокон. В результате картофель становится нежным внутри, но сохраняет приятную плотность снаружи, не развариваясь и не превращаясь в кашу. После того как вы слиете воду, блюдо будет выглядеть гораздо более опрятно и привлекательно, чем при обычном варке.

Кроме того, такой способ существенно улучшает вкусовые качества гарнира. Жир пропитывает картофель непосредственно в процессе приготовления, делая его вкус более глубоким и насыщенным. Это лишает потребности добавлять большое количество масла уже в тарелку, ведь каждый ломтик и так становится самодостаточным. Такое простое решение позволяет получить идеальный результат с минимальным количеством дополнительных ингредиентов.

Реклама

Молодой картофель, в мундире и классический картофель — метод работает для любого варианта

Этот метод приготовления одинаково хорошо подходит как для ранних сортов, так и для обычного картофеля, который мы привыкли варить целиком. Когда вы готовите молодой картофель, его достаточно тщательно вымыть и опустить в подсоленный кипяток с добавлением ложки масла. Такой простой шаг гарантирует, что нежная кожура останется невредимой, а сами клубни будут выглядеть очень аппетитно на тарелке.

Аналогичный результат можно получить и при варке картофеля в мундирах для дальнейшего использования в сложных блюдах. Благодаря жиру в кастрюле овощ не перенасыщается излишней влагой, поэтому после остывания мякоть остается упругой и плотной. Это позволяет легко нарезать ее аккуратными кубиками или ломтиками для салатов или запеканок, не опасаясь, что картофель превратится в кашу. Такая мелочь существенно облегчает процесс приготовления и помогает сохранить эстетичный вид вашей кулинарной работы.

Как сделать блюдо еще лучше: что еще добавить к картофелю

Если вы хотите пойти дальше, воду для варки можно превратить в настоящий пряный бульон.

Добавьте вместе с ложкой масла зубчик раздавленного чеснока, лавровый лист или веточку розмарина.

Для придания золотистого оттенка можно всыпать щепотку куркумы.

Картофель, приготовленный по такому рецепту, настолько самодостаточен, что его можно подавать как отдельное блюдо, лишь присыпав свежим укропом.

Реклама

Такое маленькое изменение в рутинном процессе доказывает, что даже самые простые продукты могут удивлять, если знать правильный подход к их приготовлению.