Что добавить в воду во время варки вареников, чтобы не рвалось тесто: полезный трюк

Как правильно варить вареники / © www.freepik.com/free-photo

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Домашние вареники должны оставаться целыми, мягкими и сочными после варки. Однако иногда тесто начинает трескаться или расходится по шву, а начинка оказывается в воде. Опытные кулинары знают простой секрет, помогающий избежать этой проблемы. Перед тем как опускать вареники в кипяток, в воду следует добавить небольшое количество растительного масла.

Зачем добавлять растительное масло во время варки вареников

Достаточно одной столовой ложки рафинированного подсолнечного или другого нейтрального масла на 3 литра воды. Она образует на поверхности тонкую пленку, благодаря которой вареники меньше трутся друг о друга и стенки кастрюли.

Особенно хорошо этот способ работает, если вареников много или у них тонкое тесто. Благодаря этому риск повреждения значительно уменьшается.

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Как правильно варить вареники

Воду нужно довести до активного кипения, затем добавить масло и осторожно перемешать. Затем по одному опустить вареники.

Сразу после погружения их необходимо аккуратно перемешать шумовкой или деревянной ложкой, чтобы они не прилипли ко дну.

Когда вареники всплывут, огонь лучше немного убавить. Слишком сильное кипение заставляет их хаотично двигаться, из-за чего края могут повредиться.

Какие еще секреты помогут сохранить тесто целым

Не менее важно не переполнять кастрюлю. Если вареников слишком много, температура воды резко падает, а тесто подольше остается мягким и более уязвимым к разрывам.

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Также не следует оставлять готовые вареники в воде надолго. После приготовления их лучше сразу вынуть шумовкой и переложить в миску, добавив немного сливочного или еще несколько капель растительного масла, чтобы они не слиплись.

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