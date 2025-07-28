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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
465
Время на прочтение
1 мин

Что добавляют в Турции во время стирки рубашек: белоснежная чистота даже без замачивания

Замачивать белые вещи перед стиркой — не всегда приятный процесс. Однако большинство верит, если этого не сделать, то одежда потеряет свою белоснежность. А вот в Турции к процедуре очищения рубашек подходят по-другому.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как сделать белую рубашку белой

Как сделать белую белоснежную рубашку / © Фото из открытых источников

Здесь придумали интересный трюк, который помогает быстро и без замачивания привести в порядок любые белые вещи, в том числе рубашки.

После того, как вы погрузили в барабан грязное белье, добавьте туда же две таблетки для посудомоечной машины.

Эксперты рекомендуют их заранее хорошо измельчить, чтобы они точно растворились и возымели действие во время стирки.

После этого нужно дополнительно насыпать в специальный отсек стиральный порошок, который вы чаще всего используете, и 50 мл нашатырного спирта.

Можно запускать любимый режим стирки. Результат вас непременно приятно удивит.

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Дата публикации
Количество просмотров
465
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