Что добавляют в Турции во время стирки рубашек: белоснежная чистота даже без замачивания

Как сделать белую белоснежную рубашку / © Фото из открытых источников

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Здесь придумали интересный трюк, который помогает быстро и без замачивания привести в порядок любые белые вещи, в том числе рубашки.

После того, как вы погрузили в барабан грязное белье, добавьте туда же две таблетки для посудомоечной машины.

Эксперты рекомендуют их заранее хорошо измельчить, чтобы они точно растворились и возымели действие во время стирки.

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После этого нужно дополнительно насыпать в специальный отсек стиральный порошок, который вы чаще всего используете, и 50 мл нашатырного спирта.

Можно запускать любимый режим стирки. Результат вас непременно приятно удивит.