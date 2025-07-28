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Что добавляют в Турции во время стирки рубашек: белоснежная чистота даже без замачивания
Замачивать белые вещи перед стиркой — не всегда приятный процесс. Однако большинство верит, если этого не сделать, то одежда потеряет свою белоснежность. А вот в Турции к процедуре очищения рубашек подходят по-другому.
Здесь придумали интересный трюк, который помогает быстро и без замачивания привести в порядок любые белые вещи, в том числе рубашки.
После того, как вы погрузили в барабан грязное белье, добавьте туда же две таблетки для посудомоечной машины.
Эксперты рекомендуют их заранее хорошо измельчить, чтобы они точно растворились и возымели действие во время стирки.
После этого нужно дополнительно насыпать в специальный отсек стиральный порошок, который вы чаще всего используете, и 50 мл нашатырного спирта.
Можно запускать любимый режим стирки. Результат вас непременно приятно удивит.