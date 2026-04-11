Что должно быть в пасхальной корзине: священник назвал обязательные продукты

Пасхальная корзина — это не просто традиционный набор продуктов, а символ веры и благодарности Богу. Ежегодно перед праздником у верующих возникает вопрос: что обязательно нужно нести в церковь на освящение, а какие продукты не являются обязательными или даже лишними.

О содержании пасхальной корзины рассказал священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, отец Михаил Квасюк в комментарии для «24 Канала».

Какие продукты нужно освящать

Прежде всего корзина должна наполняться хлебом – паской. Именно она символизирует Христа. Священник объясняет, что эта традиция уходит корнями Ветхого Завета, когда израильский народ был в неволе и 40 дней ходил по пустыне. Тогда Господь ежедневно кормил людей манной — хлебами, которые они могли есть. Сейчас верующие приносят в корзинах в церковь для освящения того, что дает Господь.

«Иисус говорит: „Я хлеб жизни. Кто ест мое тело и пьет мою кровь, во мне пребывает“. Так же в молитве „Отче наш“ мы говорим: „Хлеб наш ежедневный дай нам сегодня“, — рассказал отец.

В пасхальную корзину следует положить то, от чего отказывались в течение Великого поста. Речь идет о продуктах животного происхождения: мясные изделия, масло, творог, яйца. Важно также посвятить хрен и соль.

Что нельзя освящать на Пасху

Михаил Квасюк говорит: нет продуктов, которые священник может вытащить из корзины и откажется святить.

По его словам, на Пасху верующие освящают пищу, чтобы поблагодарить Господа, попросить его благословения.

«Мы просим, чтобы все потребленное было для нас полезно. Итак, каждый человек должен задать себе вопрос: это именно та пища и в том количестве, которое будет полезно его организму? И на основе ответа составлять свою корзину», — посоветовал священник.

