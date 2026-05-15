Что должны знать все владельцы собак: три важных совета от ветеринара

Собака / © Associated Press

Реклама

Ветеринар и тикток-блогер Амир Анвари, за которым в соцсети следят почти миллион пользователей, поделился советами для владельцев собак. В новом видео он назвал три вещи, которые, по его мнению, хозяева домашних животных часто недооценивают, хотя именно они могут влиять на поведение и самочувствие собаки.

Об этом сообщило издание Express.

По словам ветеринара, многие люди сосредотачиваются только на физической активности животного, однако собакам нужна также умственная нагрузка. Амир объяснил, что прогулки или пробежки важны для здоровья питомца, но не менее значимыми являются возможность нюхать, исследовать новые места и взаимодействовать с другими собаками.

Реклама

«Собакам нужна как физическая, так и умственная стимуляция, чтобы быть счастливыми», — отметил он в видео. Ветеринар добавил, что нюхание и социальное взаимодействие могут быть даже более важными для психического здоровья животного, чем обычная физическая активность.

Вторым советом Амир Анвари назвал дрессировку в разных условиях. Он объяснил, что собаки плохо переносят усвоенные навыки из одной среды в другую. Поэтому послушное поведение дома не означает, что животное так же будет вести себя на улице или среди незнакомых людей.

Ветеринар подчеркнул, что хозяевам стоит тренировать собак в разных местах и ситуациях, чтобы закрепить поведение не только в домашней обстановке. По его словам, это помогает животному лучше адаптироваться к внешним раздражителям и новым условиям.

Отдельно блогер обратил внимание на воспитание щенков. Он заявил, что маленьких собак стоит воспринимать почти так же, как детей, ведь раннее обучение и социализация влияют на то, каким животное станет во взрослом возрасте.

Реклама

Амир Анвари объяснил, что нежелательное поведение щенка не всегда проходит с возрастом. Если не работать над дрессировкой с самого начала, определенные привычки могут остаться и у взрослой собаки.

«Многие люди не знают, насколько важными на самом деле являются дрессировка и общение с маленьким щенком, и насколько это формирует тип взрослой собаки, какой она станет», — сказал ветеринар.

Под видео пользователи активно обсуждали советы ветеринара и делились собственным опытом. Один из комментаторов призвал владельцев не мешать щенкам спать, поскольку им нужно много отдыха. Другой пользователь рассказал, что его бигль не любил собачьи площадки и был самым счастливым во время спокойных прогулок с возможностью все обнюхивать.

Еще один владелец собаки написал, что его хаски в течение первого года был очень сложным в поведении, однако длительные ежедневные прогулки помогли сделать животное более спокойным. Другие пользователи также отмечали, что собаки положительно реагируют на новые маршруты, хотя некоторые из них даже после дрессировки слишком эмоционально встречают гостей дома.

Реклама

Напомним, маленький размер собаки не всегда означает комфортную жизнь в квартире. Эксперты предупреждают, что некоторые популярные породы имеют слишком много энергии, склонны к лаю и тяжело переносят ограниченное пространство.

Новости партнеров