Что ели казаки на Сечи: мало кто знает, какие блюда были популярны среди украинцев в те времена

Эпоха казачества стала определяющим этапом в формировании украинской государственности. В то же время следует помнить, что за славными боевыми подвигами стояли обычные люди с собственными вкусами, повадками и гастрономическими предпочтениями.

Чем питались казаки

Чем питались казаки / © Фото из открытых источников

Анастасия Саенко — исследовательница истории и автор книги “Истории о жизни ЕЩЕ 50 украинцев и украинок” — проанализировала рацион казацкого войска, боровшегося за волю украинских земель.

Исследовательница обращает внимание на то, что кулинарные традиции казацкого времени оставили после себя немного письменных упоминаний. В те времена ведение кулинарных записей не было распространенным — не из-за равнодушия, а из-за постоянной занятости и нехватки времени на такую “роскошь”. Впрочем, некоторые фрагменты гастрономической культуры все же удалось восстановить.

Известно, что питание простых казаков значительно отличалось от меню старшины. Рядовые воины в повседневной жизни потребляли преимущественно каши. В походах их рацион был довольно скромным: вяленое мясо, сушеная рыба, сухари. Несмотря на сложные условия, они иногда варили даже борщ.

Среди популярных, хоть и ныне малоизвестных, блюд того времени — соломаха: простое, питательное блюдо из пшена и муки, сваренных вместе.

Интересно, что во время военных походов употребление алкоголя было строго запрещено — нарушение этого правила могло стоить жизни. Дисциплина в казацком войске стояла на первом месте.

Для казацкой старшины создавали особую атмосферу — на стол подавали изысканные блюда в сопровождении дорогой посуды. Блюда сменяли друг друга, ведь застолье должно было выглядеть обильным и щедрым в любой момент.

Роскошные застолья старшины отличались не только посудой, но и подбором блюд. В меню преобладало мясо — причем не привычное для современного стола. Часто смаковали дичью: мясом лося, медведя или дикого козла. Домашняя птица тогда не разводилась в широких масштабах, поэтому курятину считали настоящей редкостью.

Особое внимание уделяли специям — они уделяли блюдам изысканности и глубины вкуса. В употреблении были ценные по тем временам ингредиенты: миндаль, куркума, шафран.

Среди сладостей, которыми любили лакомиться в казацкие сутки, были изысканы в то время десерты — варенье, марципаны и цукаты. К ним особенно нравились напитки, которые уже тогда имели статус элитных: вино и кофе занимали почетное место в рационе, особенно среди казацкой верхушки.

