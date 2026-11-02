Что ели наши предки тысячу лет назад: интересные факты о бытовых привычках древних украинцев

Что ели наши предки: научное исследование / © Фото из открытых источников

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Тысячу лет назад на столах наших предков не было картофеля, помидоров и привычного нам сахара, питались кашами, молочными продуктами и мясом. Это подтверждает научное исследование, опубликованное в 2025 году на сайте Университета Масарика (Чехия): международная команда исследователей проанализировала остатки органических веществ в 75 древних керамических сосудах и выявила свидетельство активного использования проса, молока и, вероятно, меда. Исследование касалось раннесредневековых славянских поселений Центральной Европы, поэтому его результаты нельзя автоматически переносить на все земли Древней Руси. Однако оно помогает понять, какова была древняя славянская кухня.

Просо, каши и хлеб были основой питания

В обыденном рационе славян важное место занимали зерновые культуры. Просо, ячмень, рожь и пшеница позволяли готовить каши, юшку и хлеб. Конкретный набор продуктов зависел от местности, климата и хозяйства.

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Особенно интересна роль проса. Исследователи обнаружили его характерные химические маркеры примерно в двух третях исследованных керамических сосудов из средних славянских поселений. Это свидетельствует о том, что просо было важным продуктом, который использовался для приготовления пищи.

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Каши могли варить на воде или молоке, а блюда из круп совмещать с другими доступными ингредиентами. Зерно мололи с помощью ручных жерновов, а для приготовления пищи использовали глиняную посуду. Такой способ питания был практичным: зерно можно хранить, а из небольшого количества продуктов готовить сытное блюдо для всей семьи.

Молоко, мясо и мед вместо привычных современных продуктов

Молочные продукты являлись важной частью рациона. Анализ старинных сосудов показал, что в них готовили или обрабатывали молочные продукты. Молоко, масло и сыр давали питательные вещества и помогали разнообразить питание. В то же время, доступность таких продуктов зависела от того, держало ли хозяйство коров, коз или овец.

Мясо также ели, хотя его количество и частота потребления могли отличаться в зависимости от благосостояния семьи и традиций. Археологические находки костей домашних животных помогают исследователям устанавливать, каких животных разводили и использовали в пищу. В то же время, не стоит считать, что каждая семья ежедневно имела на столе мясные блюда.

Еще один интересный продукт — мед. Он был естественным подсластителем во времена, когда обычного для современной кухни сахара не было. Исследователи обнаружили в отдельных сосудах маркеры, которые могут свидетельствовать об использовании пчелиного воска и меда.

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Как славяне обустраивали быт и готовили еду

Быт был тесно связан с хозяйством. Люди выращивали зерновые культуры, ухаживали за скотом, убирали урожай и заготавливали продукты. Хранение запасов имело большое значение, ведь от них зависело питание в холодное время года.

Готовили преимущественно в простой посуде, а в жилищах использовали печи. Археологи исследуют форму горшков, следы нагревания и остатки пищи на их стенках, чтобы воспроизвести давние кулинарные привычки. В этом исследовании особое внимание уделили керамическим сосудам, которые могли использовать для приготовления густых каш, супов и тушеных блюд.

Не все привычные сегодня продукты были доступны нашим предкам. Картофель, помидоры и кукуруза происходят из Америки и попали в Европу после ее открытия европейцами в конце XV века. Поэтому их не могло быть в обыденном меню славян тысячу лет назад. Основу питания составляли местные зерновые, бобовые, молочные продукты, овощи и доступные продукты животного происхождения.

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