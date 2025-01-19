Что еще подойдет для хрустящей панировки, кроме сухарей и муки: 4 лучших варианта

Если вы любите готовить блюда в панировке, а традиционные сухари уже надоели, профессиональные повара рекомендуют еще четыре продукта, которые отлично справятся с этой задачей.

Наверное, многим нравятся закуски в панировке — мясо, сыр, рыба или овощи. Кроме того, что блюда получаются с хрустящей золотистой корочкой, панировка выполняет еще несколько функций. Корочка не пропускает жир из фритюра внутрь продукта, благодаря чему внутренняя часть готовится равномерно и не пересыхает. Обычно, мясо, морепродукты и овощи панируют в сухарях и муке, однако профессиональные повара рассказали, как еще можно разнообразить привычные рецепты и улучшить вкус блюд.

Что можно добавить в панировочную смесь вместо сухарей и муки

Вместо традиционных вариантов панировки можно взять овсяные хлопья. Они придают блюдам приятный ореховый привкус, а еще значительно полезнее, чем сухари или мука. Чтобы приготовить панировку из овсяных хлопьев, их надо измельчить и добавить любимые пряные травы, перец и соль по вкусу. Также можно взять хлопья из киноа, вкус будет не хуже.

Вместо пшеничной муки можно взять для панировки кокосовую. Этот продукт менее калорийный, а корочка получается хрустящей и золотистой. Такая панировка идеально подходит и для мяса, и для рыбы.

Есть еще один экзотический вариант панировки - это японская крошка панко. Она похожа на сухари, однако более пышная и воздушная. Крошка отлично «ложится» на продукты, создавая ровную воздушную корочку. Правда панко придется долго искать в супермаркетах, ее проще заказывать на маркетплейсах.

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