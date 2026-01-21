Что есть и как одеваться, если дома +10: инструкция по выживанию в условиях блэкаута

Согревание в холодной квартире без отопления / © iStock

Выживание в условиях отсутствия тепла требует стратегического подхода к одежде, питанию и обустройству быта. Узнайте, какие ткани греют лучше всего, как безопасно обустроить «самую теплую комнату» в вашем доме и почему согревание алкоголем может быть опасным.

Об этом говорится в статье BBC News Украина.

В течение нескольких недель Киев и многие другие украинские города остаются без стабильного тепла и электроснабжения из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре и сильных морозов. В связи с этим возникает ряд важных вопросов:

как правильно согреваться,

как помочь организму в условиях холода,

сколько слоев одежды стоит носить,

что лучше есть,

почему алкоголь не помогает согреться.

Вот рекомендации Министерства здравоохранения и советы врача-терапевта Богдана Смаля.

Как согреться, когда мороз на улице и холод в квартире?

Согревание должно быть постепенным и безопасным. Прежде всего важно минимизировать потери тепла: перейти в самую теплую комнату, закрыть двери, уплотнить окна и одеваться слоями.

Эффективнее всего работает принцип «капусты»: тонкий базовый слой возле тела, далее утеплительный (флис или шерсть), а сверху — слой, защищающий от ветра и влаги.

Особое внимание следует уделять теплу рук, ног и головы даже в помещении. Критически важно, чтобы одежда оставалась сухой, ведь влажная ткань ускоряет потерю тепла в разы.

Второй ключевой фактор — питание и питье. Стоит регулярно пить теплые напитки и употреблять калорийную пищу: каши, супы, хлеб, орехи, консервы.

Третий аспект — правильная организация пространства. Целесообразно выбрать одну самую теплую комнату, закрыть доступ к другим, уплотнить окна, а при необходимости завесить их одеялами или плотными шторами. Обогревать меньшее пространство эффективнее, чем всю квартиру. Для сна рекомендуют использовать несколько одеял или спальник.

Четвертый момент — движение. Легкие регулярные физические упражнения помогают вырабатывать тепло, однако важно не переутомляться и не потеть, ведь влага снова вызывает охлаждение.

Пятое — повышенное внимание к людям из групп риска: пожилым, детям, лицам с сердечными или легочными заболеваниями, а также тем, кто живет один. Их состояние следует проверять чаще, поскольку они могут не почувствовать момента, когда ситуация становится опасной.

Сколько слоев одежды нужно, когда в квартире холодно?

Смаль отмечает, что универсальной «формулы» вроде «один слой на каждые пять градусов» не существует, ведь восприятие холода зависит от возраста, здоровья, уровня активности и влажности воздуха.

В то же время есть практические рекомендации. При температуре 14 — 15 °C большинству людей нужно минимум три слоя одежды, а также теплые носки. При необходимости стоит добавить обувь, шапку или верхнюю одежду с капюшоном.

Если температура в помещении близка к 10 °C — это уже условия, подобные пребыванию на улице, — обычно понадобятся четыре слоя. Могут потребоваться две пары носков, теплый свитер или куртка, а также плед или спальник во время сидения или сна.

В таких условиях организм быстро теряет тепло даже в состоянии покоя.

Какие ткани согревают лучше всего?

Лучшими теплоизоляционными свойствами обладают материалы, удерживающие воздух: шерсть, флис, пух, термобелье из синтетических волокон. Именно они создают эффективную изоляционную прослойку.

А вот хлопок и лен почти не согревают в холоде, особенно если намокают, — эти ткани быстро отводят тепло от тела.

Влажная одежда любого типа резко усиливает охлаждение, поэтому важнее не количество вещей, а правильное сочетание: сухой базовый слой, утеплительный и защитный. Основным «изолятором» является именно воздух между слоями, а не толщина ткани.

Как отличить обычное замерзание от переохлаждения?

Когда человек просто замерз, организм еще активно противодействует холоду: появляется дрожь, сохраняется ясность мышления и способность двигаться и самостоятельно согреваться.

Переохлаждение начинается тогда, когда эти защитные механизмы ослабевают. Появляются слабость, неуклюжесть движений, трудности с мелкими действиями, замедляется и становится нечеткой речь, нарастает сонливость и путаница мыслей. Человек может вести себя неадекватно и не осознавать опасность.

У маленьких детей охлаждение может проявляться покрасневшей и холодной на ощупь кожей, необычной вялостью, сонливостью и отказом от еды.

Как действовать в случае переохлаждения?

Переохлаждение — это состояние, при котором адаптационные механизмы организма уже не справляются. Согласно рекомендациям Минздрава, при температуре тела 34 — 36 градусов, человека следует согреть в помещении и дать теплый напиток. Пострадавшего нужно укутать одеялами, заменить влажную одежду и согревать прежде всего туловище, а не резко руки или ноги.

Не рекомендуется интенсивно массировать холодные конечности или погружать человека в горячую воду, поскольку резкое согревание может вызвать сердечные осложнения. Правильное согревание должно быть медленным и мягким с постоянным контролем состояния.

Если температура тела опускается ниже 34 градусов, необходима госпитализация. При показателях 28 градусов и ниже жизнь человека находится под реальной угрозой.

Роль еды в холод

В холодное время особенно полезны теплые напитки — вода, чай, бульон. Питание должно быть питательным и калорийным: каши, хлеб, орехи, консервы обеспечивают организм энергией для выработки тепла.

Алкоголь не согревает и может быть опасным

Алкоголь лишь создает иллюзию тепла. Он расширяет сосуды кожи, из-за чего кровь активнее приливает к поверхности тела, вызывая ощущение жара и покраснения. Однако на самом деле это означает более быструю потерю внутреннего тепла.

Температура тела снижается, а риск переохлаждения возрастает. Кроме того, алкоголь подавляет дрожь — главный механизм выработки тепла, снижает чувствительность к холоду и критичность мышления.

В результате человек может не заметить опасного состояния и слишком поздно обратиться за помощью. Именно поэтому в холодных условиях алкоголь не согревает, а наоборот — повышает риск переохлаждения и фатальных последствий.

Правила безопасности во время согревания в квартире

Особую опасность представляет использование газовых плит, баллонов или любых открытых источников огня в помещении — это может привести к пожару или отравлению угарным газом.

Даже незначительное количество угарного газа, который не имеет запаха и цвета, способно вызвать головную боль, тошноту, головокружение, обморок, а в тяжелых случаях — смерть.

Медики предостерегают не пытаться обогреваться открытым пламенем, ведь оно дает лишь локальное тепло, быстро высушивает воздух и создает высокий риск пожара.

Что делать в случае подозрения на отравление угарным газом?

В Минздраве советуют:

немедленно выключить все приборы,

открыть окна для доступа свежего воздуха,

вызвать спасателей, медиков и аварийную газовую службу,

покинуть помещение или вынести пострадавшего человека на открытый воздух, положить ему под голову подушку, расстегнуть воротник и пояс.

Самой эффективной помощью при отравлении угарным газом является длительное вдыхание кислорода, которое проводят в медицинском учреждении.

К слову, чтобы комфортно спать в холодной квартире, прогрейте кровать бутылками с горячей водой, завернутыми в ткань (кладите в ноги и под поясницу). Используйте несколько одеял одновременно, поскольку воздух между ними лучше удерживает тепло, а под простыню постелите каремат или шерстяной плед. Выбирайте для сна термобелье или флис вместо хлопка, обязательно надевайте шапку и свободные шерстяные носки. Перед сном сделайте легкую разминку, чтобы разогнать кровь, и съешьте что-то калорийное. Также действенно создать вокруг себя замкнутое пространство из подушек («гнездо») или спать рядом с близкими или домашними животными для взаимного обогрева.