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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Что это за черные точки на пекинской капусте: можно ли есть такой продукт

Случалось ли вам приносить домой вроде бы идеальную пекинскую капусту, у которой после разрезания становятся заметные черные точки внутрь? Нормально ли это?

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Можно ли использовать пекинскую капусту с черными крапинками

Можно использовать пекинскую капусту с черными крапинками / © Pixabay

Темные пятна, которые вы иногда видите внутри пекинской капусты, — это совсем не гниль, не плесень и не результат деятельности микроорганизмов. Речь идет о так называемой физиологической пятнистости — своеобразной реакции растения на стресс. Перепады температуры, недостаток влаги, переохлаждение или избыток удобрений (особенно азотных) — все это может привести к таким изменениям. Как у людей от перенапряжения могут появляться седина или сыпь, так и капуста “реагирует” пятнами.

Чаще такая проблема возникает, когда овощ хранили в слишком холодном месте — например, на нижней полке холодильника, где температура опускается ниже оптимальной. Также пятнистость могут спровоцировать тяжелые условия выращивания: избыточное количество подкормок, нехватку света или нерегулярный полив. Все это сильные стресс-факторы для капусты.

Можно ли есть такую пекинскую капусту? Да, такую капусту есть можно — но только при условии, что она действительно свежая и не испорченная.

Поэтому внимательно присмотритесь, чтобы понять:

  • Отсутствует резкий, гнилостный запах;

  • Листья не скользкие, не мокрые и не чрезмерно мягкие;

  • Нет следов плесени.

Если же вы видите только сухие или вросшие темные пятна — это не опасно. Просто удалите наиболее поврежденные части и капусту можно смело использовать в пищу. Если такие визуальные дефекты вызывают у вас отвращение для салата — ничего страшного, немного проварите его или протушите. Это вопрос вкуса, а не безопасности.

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Дата публикации
Количество просмотров
117
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