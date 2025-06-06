Что это за черные точки на пекинской капусте: можно ли есть такой продукт

Можно использовать пекинскую капусту с черными крапинками / © Pixabay

Реклама

Темные пятна, которые вы иногда видите внутри пекинской капусты, — это совсем не гниль, не плесень и не результат деятельности микроорганизмов. Речь идет о так называемой физиологической пятнистости — своеобразной реакции растения на стресс. Перепады температуры, недостаток влаги, переохлаждение или избыток удобрений (особенно азотных) — все это может привести к таким изменениям. Как у людей от перенапряжения могут появляться седина или сыпь, так и капуста “реагирует” пятнами.

Чаще такая проблема возникает, когда овощ хранили в слишком холодном месте — например, на нижней полке холодильника, где температура опускается ниже оптимальной. Также пятнистость могут спровоцировать тяжелые условия выращивания: избыточное количество подкормок, нехватку света или нерегулярный полив. Все это сильные стресс-факторы для капусты.

Можно ли есть такую пекинскую капусту? Да, такую капусту есть можно — но только при условии, что она действительно свежая и не испорченная.

Реклама

Поэтому внимательно присмотритесь, чтобы понять:

Отсутствует резкий, гнилостный запах;

Листья не скользкие, не мокрые и не чрезмерно мягкие;

Нет следов плесени.

Если же вы видите только сухие или вросшие темные пятна — это не опасно. Просто удалите наиболее поврежденные части и капусту можно смело использовать в пищу. Если такие визуальные дефекты вызывают у вас отвращение для салата — ничего страшного, немного проварите его или протушите. Это вопрос вкуса, а не безопасности.