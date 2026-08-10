Что Google годами хранит о каждом пользователе: жуткая информация, которая шокирует

Google может хранить ваши голосовые записи / © Pixabay

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Значительная часть цифровой информации о человеке может храниться вполне легально — прямо в его собственных аккаунтах.

Об этом идет речь в материале boredpanda.

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Пользователи Сети решили проверить, какие именно данные хранят Google, Facebook и облачные сервисы. Они загрузили архивы своих данных, просмотрели их содержимое и поделились самыми неожиданными и жуткими находками.

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Одни пользователи были удивлены количеством информации об их активности, другие тем, насколько многие личные детали остаются в цифровых сервисах.

Вот одна из самых эмоциональных историй.

«Я просто хочу снова услышать его голос»

Одна из пользователей рассказала, что после смерти мужчины решила проверить его старый телефон и Google-аккаунт. Женщина предполагала, что там могли сохраниться голосовые записи.

«Мой муж умер в прошлом году. У меня до сих пор есть его S7. Я почти уверена, что у меня есть данные для входа в его Google-аккаунт. Если нет, думаю, пароль сохранен в телефоне. Если эта система действительно записывает голоса, как я могу загрузить данные Google? Я просто хочу снова услышать его голос», — написала она.

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Женщина объяснила, что на ее телефоне осталось только одно голосовое сообщение мужчины и несколько видео.

«Я начинаю плакать, пока это пишу, но серьезно… У меня осталось только одно голосовое сообщение от него и, возможно, несколько видео. Если я смогу получить еще что-то с его голосом, фотографии, которые мне не удалось восстановить, я хочу все, что могу получить. Я очень по ним скучаю», — рассказала она.

Как проверить сохраненные голосовые записи в Google

Другой пользователь объяснил ей, что при наличии доступа к аккаунту Google можно проверить сохраненные голосовые записи через настройки аккаунта.

Для этого нужно:

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Зайти в Google Account. Найти опцию «Данные и конфиденциальность». Далее — «История голосовых и аудиозаписей». Опция «Управлять историей». Здесь, если записи сохранились, их можно прослушать и загрузить.

Женщина со временем написала, что ей удалось получить доступ к архиву.

«Боже, спасибо всем… Я сейчас просто рыдаю. Я без проблем получила доступ. И хотя это короткие отрывки, среди последних записей были фразы: „Аштон — моя жена“ и „Я люблю тебя, дорогая“. Вы даже не представляете, насколько многое это для меня означает», — сказала она.

По ее словам, среди записей были и обычные поисковые запросы мужчины — например, о конвертации единиц или названия песен. Однако даже они вызывали у нее улыбку, поскольку напомнили о совместной жизни.

«Я так по ним скучаю… Но, по крайней мере, теперь у меня есть эти маленькие отрывки воспоминаний. Это действительно означает для меня весь мир», — написала пользовательница.

Напомним, по Сети распространяется информация удорожания линейки iPhone 17.

Изменение стоимости смартфонов, вероятно, произойдет еще до более масштабного повышения цен, которое ожидают после презентации iPhone 18 Pro в следующем месяце.

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