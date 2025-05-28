Что говорят пациенты перед смертью: самые плохие последние слова в историях медиков

Больница / © Freepik

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Пользователь Reddit спросил медицинских работников о самых страшных, трогательных и эмоциональных последних словах, которые они услышали от своих пациентов. Ответы медиков оказались очень разнообразными и в то же время глубоко человечными — истории о страхе, боли, надежде и смирении, с которыми сталкиваются работники медицины каждый день.

Об этом пишет buzzfeed.

Один из самых ярких рассказов принадлежит медсестре, которая ухаживала за 84-летней женщиной с тяжелой формой деменции. Женщина по ночам была агрессивной — царапала, кусалась, снимала капельницы и кислородные маски. Однажды пациентка прошептала: «Прямо сейчас я в аду». Эти слова стали для медсестры тяжелым напоминанием о внутренней боли, которую могут переживать люди с расстройствами памяти, запертые в своем мире.

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Другая история рассказывает о молодой женщине, которой в третий раз диагностировали рак груди. Во время лечения она попала в больницу с инфекцией и, несмотря на оптимизм медперсонала, призналась: «Я просто надеялась, что пробуду здесь хотя бы полтора года». Через несколько месяцев после этого разговора женщина скончалась. Этот пример иллюстрирует, как сквозь призму личных надежд и страхов проходит каждый пациент.

Медики также вспоминают, как пациенты открыто выражают страх смерти. Одна из самых болезненных цитат — «Пожалуйста, помогите мне! Я не хочу умирать! — слова, прозвучавшие в отделении интенсивной терапии. Несмотря на все усилия врачей, не каждый пациент может побороть болезнь. В то же время, есть и такие, кто относится к смерти с пониманием и спокойствием, как старый рокер, сказавший: «Ну, я думаю, мы все не можем жить вечно», и улыбнулся.

Еще одна история — о маленьком ребенке с ВИЧ, который заразился от матери и находился в тяжелом состоянии. Медсестра вспоминает, как обещала купить мальчику игрушку Трансформер на следующий день, но ребенок скончался ночью. Это обещание преследует его по сей день.

Помимо страшных и грустных историй, медики делятся также примерами, когда пациенты удивляют их глубиной и мудростью. Например, один пожилой мужчина, инженер по специальности, с юмором наблюдавший за процедурой введения капельницы и сказал: «Вы когда-нибудь видели, как человек умирает?», с чем связал веселое и одновременно страшное наблюдение.

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Эти истории не просто свидетельство страха или боли. Они показывают человечность, которую медицинские работники пытаются сохранить в самых тяжелых ситуациях. Каждое слово, сказанное пациентом, становится частью их опыта и часто вызовом, который помогает лучше понимать человеческую природу и ценность жизни.

Напомним, ранее мы писали, что после потери близкого человека многие не знают, что делать с его вещами — особенно с таким личным предметом, как смартфон. Некоторые люди колеблются, можно ли пользоваться телефоном усопшего, лучше ли его выбросить или отдать.