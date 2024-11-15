Что хорошо разъедает ржавчину на плитке: семь проверенных домашних средств, которые справятся не хуже химии

Увидели на плитке в ванной комнате, кухне или на террасе некрасивые пятна от ржавчины? Не следует паниковать. Их ведь можно с легкостью удалить с помощью подручных средств.

Обо всех способах рассказали на портале Sante+. Как правило, пишут здесь, пятна от ржавчины появляются в помещениях с повышенной влажностью воздуха, когда любые металлические предметы длительно контактируют с водой. Более заметными, конечно, они будут на плитке светлого цвета.

Для удаления пятен ржавчины с плитки не нужно покупать химические средства в магазинах, ведь с ними эффективно справятся продукты, которые можно найти в каждом доме.

К примеру, специалисты советуют использовать помидоры. Эти овощи содержат кислоту, которая эффективно борется с минеральными отложениями и пятнами от ржавчины. Если у вас есть на кухне помидоры, считайте, что вы уже побороли проблему. Для очистки плитки разрежьте пополам томат, на место, которое нужно вымыть, посыпьте немножко соли для абразивности, а затем протрите мякотью помидора. Оставьте на 5-7 минут, затем смойте.

Не менее эффективно очистить ржавчину на плитке уксус. Он также содержит кислоту, которая быстро убирает известковый налет, жир и ржавчину. На участок, который нужно очистить, налейте 2-3 ч. ложки уксуса, оставьте на 3-5 минут, затем протрите поверхность чистой тряпкой. Процедуру можно повторять, пока пятно полностью не исчезнет.

Еще одним продуктом из кухни, который справится с пятнами от ржавчины, является лимон. Он является отличным природным очистителем с антибактериальными свойствами. Выжмите сок из одного лимона, добавьте немного соли, тщательно размешайте и нанесите примерно 1/4 этого средства на ржавчину. Оставьте на 4 минуты, затем осторожно протрите зубной щеткой с мягкой щетиной.

Удалить ржавчину из плитки поможет и зубная паста. В ней часто содержится пищевая сода, эффективно справляющаяся с такими загрязнениями. Нанесите непосредственно на пятно небольшое количество пасты, потрите круговыми движениями щеткой. Затем промойте водой с мылом и протрите насухо.

Интересно, что с пятнами от ржавчины может справиться даже средство для мытья посуды. Но помните, что он поможет только в том случае, если следы только появились. 2 ст. ложки разведите в 1 л теплой воды, нанесите на поверхность плитки, оставьте на несколько минут, затем протрите губкой и смойте чистой водой.

Вы также можете смешать пищевую соду с лимонным соком, чтобы получить более эффективное средство от ржавчины. Сделайте пасту из этих продуктов, нанесите на пятно и оставьте на 5-7 минут, затем смойте. При необходимости повторите.

Пищевую соду также можно смешать со средством для мытья посуды. Эта смесь идеально подходит, если пятна ржавчины уже распространились по всей поверхности плитки. Налейте в ведро 1 л теплой воды, добавьте 1 ст. ложку средства для мытья посуды и 3 ст. ложки соды. Перемешайте. Нанесите на плитку, оставьте, чтобы подействовало, тщательно очистите мягкой щеткой и промойте чистой водой.

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