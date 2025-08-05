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Разное
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Что и когда сажать в августе 2025 года: благоприятные дни для разных культур по лунному календарю

Лунный календарь на август

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Лунный календарь на август

Лунный календарь на август

Август — это не только месяц сбора урожая, но и отличная возможность посадить некоторые культуры, чтобы получить еще один урожай к концу сезона. Благодаря лунному календарю можно определить самые благоприятные дни для посадки, что поможет растениям лучше развиваться, быть более устойчивыми к болезням и дать хороший урожай. Именно в эти дни опытные дачники рекомендуют сажать те или иные культуры.

Правильный выбор дня для посадки зависит от фазы Луны. Общее правило таково: когда Луна растет, энергия устремляется вверх, что способствует развитию надземной части растений (листья, стебли). Когда Луна падает, энергия идет вниз, что идеально для корнеплодов.

Фазы Луны в августе 2025 года

  • 1-8 августа и 24-31 августа. Ростная Луна. Считается, что в этот период жизненные силы растений активно устремляются вверх, наполняя соками их надземную часть. Поэтому это идеальное время для посадки и пересадки культур, которые дают урожай над землей, таких как листовые овощи, плодовые растения, цветы и ягоды. Опытные садоводы также советуют в этот период проводить полив, подкормку минеральными удобрениями и рыхление почвы, чтобы стимулировать рост и обеспечить богатый урожай.

  • 9 августа. Полнолуние. Растения в настоящее время максимально наполнены соками, поэтому они особенно чувствительны к повреждениям. Не следует сажать, обрезать или пересаживать растения. Это благоприятное время для сбора семян, борьбы с вредителями и уборки, предназначенной для быстрого потребления.

  • 10-22 августа. Убывающая Луна. Когда Луна падает, энергия и соки растений, как считается, устремляются вниз, к корневой системе. Это способствует ее активному укреплению и развитию. Также в настоящее время следует заниматься обрезкой, борьбой с вредителями и болезнями. Это прекрасное время для уборки урожая корнеплодов, поскольку считается, что именно тогда накапливают максимальное количество питательных веществ.

  • 23 августа. Молодой человек. Это критический период, когда жизненные процессы в растениях замедляются. Энергия сосредоточена в корнях. В эти дни лучше воздержаться от любых посадочных работ, обрезки или пересадки. Рекомендуется заниматься пропалкой, уничтожением вредителей, подготовкой почвы.

Благоприятные дни для посадки в августе 2025 года.

По лунному календарю, август 2025 года предлагает несколько благоприятных периодов для посадки разных растений.

Корнеплоды

  • 11–13 августа, 21–23 августа. Эти дни приходятся на фазу нисходящей Луны, что делает их идеальными для посадки моркови, свеклы и редьки. Эти культуры, посаженные в это время, лучше формируют корнеплод и накапливают полезные вещества. Также в этот период можно сажать лук и чеснок на зелень или для хранения на зиму.

Зелень и листовые овощи

  • 6-8 августа, 19-21 августа. Это периоды растущей Луны, идеально подходящей для петрушки, шпината, салата, брокколи и поздних сортов капусты. В настоящее время растения быстро наращивают зеленую массу.

  • 11-13 августа. Кроме корнеплодов, в эти дни можно также сажать петрушку, шпинат и салат, которые быстро дадут урожай до первых холодов.

Сидераты (зеленые удобрения)

  • 14-15 августа, 19-23 августа. В конце лета важно посеять сидераты, которые обогатят почву азотом и улучшат его структуру. Лучше всего для этого подходят горчица, фацелия и люпин. Они эффективно угнетают рост сорняков и помогают подготовить участок к следующему сезону.

Двухлетние и многолетние растения

  • 8 августа, 11–13 августа, 21–23 августа.

Даже придерживаясь лунного календаря, не забывайте о важных агротехнических моментах, когда сажайте что- то в августе. забудьте тщательно подготовить почву, разрыхлив и увлажнив ее.

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