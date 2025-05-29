Что и когда сажать в июне по лунному календарю: благоприятные и неблагоприятные дни

Что сажать в июне

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Многие опытные огородники знают, что Луна может влиять не только на наше самочувствие, но и на рост и урожайность растений. Поэтому, планируя работы на огороде, учитывают фазы Луны, чтобы использовать благоприятные дни для посева, посадки и пересадки, а неблагоприятные для других важных работ.

Фазы Луны в июне 2025 года

Растущая Луна — 1-10 и 26-30 июня. Период активного роста надземной части растений.

Полнолуние — 11 июня — энергетически нестабильное время, не рекомендованное для посева и посадки.

Нисходящая Луна — 12-24 июня. Это благоприятный период для развития корневой системы.

Молодой человек : 25 июня — период покоя, не подходит для активных работ в почве.

Что работы на огороде в июне по фазам Луны

Новолуние (1-2, 27-30 июня). В эти дни лучше воздержаться от посева и посадки культур. Вместо этого посвятите время уборке ранних овощей, эффективной пропалке грядок и обработке растений от вредителей, которые особенно активизируются в этот период.

Первая четверть (3-4 июня). Это начало периода активного роста. Растения, имеющие тенденцию к вытянутому росту, такие как фасоль, кукуруза и подсолнечник, особенно хорошо приживутся , если их посадить именно в эти дни.

Растущая Луна (5-9 июня). Лучшее время для посадки теплолюбивых культур, требующих много энергии для развития плодов. Если вы планируете повторно посадить огурцы, кабачки, баклажаны или помидоры для позднего урожая, эти дни будут наиболее благоприятными.

Полнолуние (10-11 июня). Энергетика полной Луны считается неблагоприятной для любых манипуляций с посевом и перелетом. Сосредоточьтесь на защите уже высаженных растений : проведите тщательное уничтожение сорняков, активно боритесь с вредителями и профилактические меры против возможных заболеваний

Нисходящая Луна (12-18 июня). Этот период идеально подходит для высадки корнеплодов. Морковь, свекла, дайкон и редька, посеянные во время нисходящей Луны, будут иметь крепкую и здоровую корневую систему, что положительно скажется на урожайности.

Последняя четверть (17-18 июня). Благоприятное время для общего ухода за растениями . Проведите подкормку органическими или минеральными удобрениями и профилактическую обработку от болезней и вредителей для укрепления иммунитета растений

Старая Луна (19-24 июня). Хороший период для работ, направленных на улучшение структуры почвы. Разрыхление междурядий, удаление сорняков и внесение удобрений будут способствовать лучшему доступу воздуха и питательных веществ к корням, готовя почву к следующим посадкам.

Новая Луна (25-26 июня). Считается периодом отдыха как для почвы, так и растений. Любые активные посадочные работы лучше отложить. Посвятите время наблюдению за уже растущими культурами, оцените их состояние и потребности.

Что и когда сеять в июне для повторного урожая

Июнь — прекрасный месяц для повторных посевов, которые позволят вам получить свежие овощи и зелень до поздней осени. Лунный календарь подскажет самые удачные дни для этого:

Огурцы (повторно): 4-6, 9-10, 15-16, 19-20 июня — для позднего и обильного урожая хрустящих огурчиков.

Кабачки, тыквы: 5-7, 11-12, 18-19 июня — теплолюбивые растения хорошо приживутся и успеют порадовать плодами.

Корнеплоды (свекла, морковь, дайкон, редис): 6-7, 12-18, 20-21 июня — для получения качественных и сочных корнеплодов.

Кукуруза: лучшие дни — 4-6, 10-12, 19-20 июня — для позднего сбора сладких кочанов.

Бобовые (горох, фасоль): желательно сеять 5-6, 11-12, 18-20 июня — для получения свежих стручков.

Зелень (рукола, шпинат, укроп): 6-7, 11-13, 19-20 июня — обеспечит вас свежей и ароматной зеленью на протяжении всего лета.

Свекла (повторный посев на зелень): 4-6, 10-12, 19-20 июня — для получения молодых листьев свеклы, богатой витаминами.

Поздние сорта капусты: лучшие дни — 5-7, 11-12, 19-20 июня — для зимнего хранения.

Сидераты (овес, горчица): высеваются 6-7, 12-13, 20-21 июня — для улучшения структуры почвы и обогащения его питательными веществами после уборки основных культур.

Неблагоприятные дни для посадок в июне 2025 года

В июне 2025 года следует избегать посева и посадки растений в следующие дни: 1, 2, 10, 11 и период с 25 по 30 июня. В эти периоды Луна находится в фазах, не способствующих активному росту и хорошему укоренению, поэтому результаты ваших усилий могут быть менее удовлетворительными.

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Однако эти дни можно эффективно использовать для других важных работ на огороде:

Регулярный уход за уже взорванными культурами (полив, подкормка).

Обработка растений от вредителей и профилактика заболеваний.

Тщательная прополка сорняков.

Рыхление почвы для улучшения аэрации корневой системы.

Внесение удобрений для поддержания роста и развития растений.

Учитывая фазы Луны и благоприятные дни для различных видов работ, вы сможете оптимизировать свой график на огороде в июне и создать лучшие условия для получения щедрого и здорового урожая.