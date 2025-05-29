ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
50
Время на прочтение
4 мин

Что и когда сажать в июне по лунному календарю: благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные и неблагоприятные дни в июне 2025 для огородных работ

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Что сажать в июне

Что сажать в июне

Многие опытные огородники знают, что Луна может влиять не только на наше самочувствие, но и на рост и урожайность растений. Поэтому, планируя работы на огороде, учитывают фазы Луны, чтобы использовать благоприятные дни для посева, посадки и пересадки, а неблагоприятные для других важных работ.

Фазы Луны в июне 2025 года

  • Растущая Луна — 1-10 и 26-30 июня. Период активного роста надземной части растений.

  • Полнолуние — 11 июня — энергетически нестабильное время, не рекомендованное для посева и посадки.

  • Нисходящая Луна — 12-24 июня. Это благоприятный период для развития корневой системы.

  • Молодой человек : 25 июня — период покоя, не подходит для активных работ в почве.

Что работы на огороде в июне по фазам Луны

  • Новолуние (1-2, 27-30 июня). В эти дни лучше воздержаться от посева и посадки культур. Вместо этого посвятите время уборке ранних овощей, эффективной пропалке грядок и обработке растений от вредителей, которые особенно активизируются в этот период.

  • Первая четверть (3-4 июня). Это начало периода активного роста. Растения, имеющие тенденцию к вытянутому росту, такие как фасоль, кукуруза и подсолнечник, особенно хорошо приживутся, если их посадить именно в эти дни.

  • Растущая Луна (5-9 июня). Лучшее время для посадки теплолюбивых культур, требующих много энергии для развития плодов. Если вы планируете повторно посадить огурцы, кабачки, баклажаны или помидоры для позднего урожая, эти дни будут наиболее благоприятными.

  • Полнолуние (10-11 июня). Энергетика полной Луны считается неблагоприятной для любых манипуляций с посевом и перелетом. Сосредоточьтесь на защите уже высаженных растений: проведите тщательное уничтожение сорняков, активно боритесь с вредителями и профилактические меры против возможных заболеваний

  • Нисходящая Луна (12-18 июня). Этот период идеально подходит для высадки корнеплодов. Морковь, свекла, дайкон и редька, посеянные во время нисходящей Луны, будут иметь крепкую и здоровую корневую систему, что положительно скажется на урожайности.

  • Последняя четверть (17-18 июня). Благоприятное время для общего ухода за растениями. Проведите подкормку органическими или минеральными удобрениями и профилактическую обработку от болезней и вредителей для укрепления иммунитета растений

  • Старая Луна (19-24 июня). Хороший период для работ, направленных на улучшение структуры почвы. Разрыхление междурядий, удаление сорняков и внесение удобрений будут способствовать лучшему доступу воздуха и питательных веществ к корням, готовя почву к следующим посадкам.

  • Новая Луна (25-26 июня). Считается периодом отдыха как для почвы, так и растений. Любые активные посадочные работы лучше отложить. Посвятите время наблюдению за уже растущими культурами, оцените их состояние и потребности.

Что и когда сеять в июне для повторного урожая

Июнь — прекрасный месяц для повторных посевов, которые позволят вам получить свежие овощи и зелень до поздней осени. Лунный календарь подскажет самые удачные дни для этого:

  • Огурцы (повторно): 4-6, 9-10, 15-16, 19-20 июня — для позднего и обильного урожая хрустящих огурчиков.

  • Кабачки, тыквы: 5-7, 11-12, 18-19 июня — теплолюбивые растения хорошо приживутся и успеют порадовать плодами.

  • Корнеплоды (свекла, морковь, дайкон, редис): 6-7, 12-18, 20-21 июня — для получения качественных и сочных корнеплодов.

  • Кукуруза: лучшие дни — 4-6, 10-12, 19-20 июня — для позднего сбора сладких кочанов.

  • Бобовые (горох, фасоль): желательно сеять 5-6, 11-12, 18-20 июня — для получения свежих стручков.

  • Зелень (рукола, шпинат, укроп): 6-7, 11-13, 19-20 июня — обеспечит вас свежей и ароматной зеленью на протяжении всего лета.

  • Свекла (повторный посев на зелень): 4-6, 10-12, 19-20 июня — для получения молодых листьев свеклы, богатой витаминами.

  • Поздние сорта капусты: лучшие дни — 5-7, 11-12, 19-20 июня — для зимнего хранения.

  • Сидераты (овес, горчица): высеваются 6-7, 12-13, 20-21 июня — для улучшения структуры почвы и обогащения его питательными веществами после уборки основных культур.

Неблагоприятные дни для посадок в июне 2025 года

В июне 2025 года следует избегать посева и посадки растений в следующие дни: 1, 2, 10, 11 и период с 25 по 30 июня. В эти периоды Луна находится в фазах, не способствующих активному росту и хорошему укоренению, поэтому результаты ваших усилий могут быть менее удовлетворительными.

Однако эти дни можно эффективно использовать для других важных работ на огороде:

  • Регулярный уход за уже взорванными культурами (полив, подкормка).

  • Обработка растений от вредителей и профилактика заболеваний.

  • Тщательная прополка сорняков.

  • Рыхление почвы для улучшения аэрации корневой системы.

  • Внесение удобрений для поддержания роста и развития растений.

Учитывая фазы Луны и благоприятные дни для различных видов работ, вы сможете оптимизировать свой график на огороде в июне и создать лучшие условия для получения щедрого и здорового урожая.

Дата публикации
Количество просмотров
50
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie