Что Иисус говорил о конце света: какие слова Христа сбываются уже сейчас

Иисус указывал на некоторые признаки конца света, чтобы каждое поколение людей обращало на них особое внимание.

В Библии написано, как Иисус ответил на прямой вопрос своих учеников о признаках приближающегося конца света. Он перечислил их, а верующие в течение двух тысяч лет следили за ними. Сын Божий также сказал своим ученикам: "О том дне и часе никто не знает, даже ангелы небесные — только Отец" (Матфея 24, 36).

Какие признаки приближения конца света: о чем предупреждал Иисус

В "Евангелии от Матфея" переданы следующие признаки, указывающие на конец света.

Фальшивые мессии. Указано не доверять тем, кто будет называть себя сынами божьими, подобными Иисусу Христу. Иначе можно будет расплатиться за свою опрометчивость. "Смотрите, чтобы никто не извел вас. Много придет во имя Мое, что будут говорить: Я Христос" (Матфея 24, 4-5).

Указано не доверять тем, кто будет называть себя сынами божьими, подобными Иисусу Христу. Иначе можно будет расплатиться за свою опрометчивость. "Смотрите, чтобы никто не извел вас. Много придет во имя Мое, что будут говорить: Я Христос" (Матфея 24, 4-5). Войны. Было сказано Христом о начале войн между странами, но так нужно, чтобы это произошло. "Вы услышите о войнах, но не беспокойтесь, ибо нужно, чтобы это случилось. Народ на народ восстанет и царство на царство" (Матфея 24, 6-7).

Было сказано Христом о начале войн между странами, но так нужно, чтобы это произошло. "Вы услышите о войнах, но не беспокойтесь, ибо нужно, чтобы это случилось. Народ на народ восстанет и царство на царство" (Матфея 24, 6-7). Голод и землетрясения. Сын Божий указал своим ученикам, что по всей земле будут болезни, землетрясения и голод, и этого не избежать. "Голод, чума и землетрясения будут в разных местах" (Матфея 24, 7-8).

Сын Божий указал своим ученикам, что по всей земле будут болезни, землетрясения и голод, и этого не избежать. "Голод, чума и землетрясения будут в разных местах" (Матфея 24, 7-8). Преследование. Иисус передал своим ученикам, что тех, кто несет правду о нем, будут преследовать, люди будут изменять и ненавидеть друг друга. А тех, кто поверит лжепророкам, ничего хорошего не ждет.

Иисус передал своим ученикам, что тех, кто несет правду о нем, будут преследовать, люди будут изменять и ненавидеть друг друга. А тех, кто поверит лжепророкам, ничего хорошего не ждет. Затмение солнца. Также Иисус указывал на затмение солнца. "Сразу в те дни скорбное солнце затмится, луна не даст больше блеска своего" (Матфея 24, 29).

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