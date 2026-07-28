Что испечь на Маковея: три рецепта традиционной выпечки с маком от бабушки

Маковый пирог. / © pixabay.com

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Издавна украинские хозяйки выпекали на Маковея лакомства с маком, который является одним из главных атрибутов праздника. В народных верованиях мак имел защитное значение — его использовали в качестве оберега от недобрых сил, клали в праздничные блюда и добавляли в выпечку.

ТСН.ua подготовил простые рецепты традиционной выпечки с маком на Маковея.

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Накануне Маковея или Медового Спаса, который празднуют 1 августа, хозяйки традиционно готовят разнообразные вкусности с маковой начинкой, а после освящения в церкви угощают ими родных и гостей. Кроме знаменитых ламанцев с медом и маком, выпекают булочки, пирожки, штрудель.

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Булочки с маком на Маковея

Рецепт от кулинара Алкса Миля подойдет для тех, кто любит нежное дрожжевое тесто и обильную маковую начинку. Выпечка получается мягкой, пышной и долго остается свежей.

Ингредиенты:

200 г теплого молока

25 г свежих дрожжей

130 г сахара

600–650 г муки

10 г ванильного сахара

100 г сливочного масла

2 яйца + 1 яйцо для смазывания

600 г маковой начинки

1 яйцо для смазывания

Приготовление

Готовим опару. К теплому молоку добавьте 1 столовую ложку сахара и 6 столовых ложек муки. Раскрошите дрожжи. Перемешайте венчиком до однородности. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 мин. Смешайте 2 яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте растопленное сливочное масло. Влейте готовую опару и хорошо перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку и хорошо вымесите тесто. Оно должно быть мягким, эластичным и не прилипать к рукам. Поставьте тесто в теплом месте примерно на 1 час. Затем обомните тесто руками и оставьте еще на 30 мин. Готовое тесто разделите на две равные части. Каждую раскатайте в прямоугольный пласт. Выложите половину маковой начинки на каждый пласт, равномерно распределите ее, оставив несколько сантиметров свободного края, чтобы удобно было защипнуть рулет. Сформируйте рулеты и нарежьте каждый на 5-6 частей. Выложите на противень и оставьте еще на 30 мин. Перед выпеканием смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 20–25 мин.

Пирожки с маком на Маковея

Пышные пирожки с маком — один из простых вариантов домашнего угощения. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом приготовления из готового слоеного теста.

Ингредиенты

1 кг слоеного дрожжевого теста

1 ст. л. муки для присыпания

150 г мака

2 ст. л. сахара или 80 г абрикосового варенья

10 г ванильного сахара

1 яичный желток для смазывания

Приготовление

Сначала приготовьте маковую начинку. Мак залейте 400 мл воды, доведите до кипения и варите на среднем огне около 30 мин. Затем высыпьте в дуршлаг, чтобы лишняя жидкость стекла. В отварной мак добавьте ванильный сахар, обычный сахар или абрикосовое варенье. Тщательно перемешайте. Размороженное слоеное тесто выложите на присыпанную мукой поверхность. Вырежьте кружочки с помощью стакана или специальной формы. В центр каждого кружочка положите столовую ложку маковой начинки. Сформируйте пирожки и хорошо защипните края. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментом. Желток взбейте вилкой и смажьте верхушки пирожков. Выпекайте в духовке при 180°C в течение 20–25 минут.

Маковый рулет на Маковея

Маковый рулет станет отличным угощением на праздничном столе. В выпечке по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского сочетаются сладкая маковая начинка, груша и грецкие орехи.

Ингредиенты

550 г муки

300 г молока

25 г свежих дрожжей

100 г сахара

40 г сливочного масла

1 яйцо + 1 желток для смазывания

щепотка соли

Для начинки:

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200 г мака

100 г сливочного масла

150 г сахара

200 г отварной груши

150 г грецких орехов

Приготовление

В чуть теплом молоке растворите сахар и свежие дрожжи. Оставьте опару на 10–15 минут. После этого добавьте яйцо, перемешайте. Затем всыпьте муку, щепотку соли и замесите тесто. Оставьте его примерно на 30 мин. Затем добавьте мягкое сливочное масло и снова хорошо вымесите. Накройте тесто и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно увеличилось в объеме. Готовим начинку. Мак перетрите в ступке или измельчите в кофемолке. Добавьте воду в соотношении примерно 1:1,5 и сахар. Доведите смесь до кипения и варите около 15 мин — начинка должна немного загустеть. К холодной маковой массе добавьте очень мягкое сливочное масло. Груши очистить, нарезать кубиками и проварить с сахаром до мягкости, чтобы они стали ароматной густой начинкой. Формируем рулет. Готовое тесто разделите на две части. Каждую часть раскатайте, формируя большой прямоугольник. Равномерно распределите маковую начинку, добавьте кусочки груши, посыпьте корицей, сухим имбирем и измельченными грецкими орехами. Плотно заверните тесто в рулет. Переложите на противень и оставьте еще на короткое время для расстойки. Перед выпеканием смажьте смесью желтка и молока. Выпекайте в разогретой духовке при 180°C примерно 25-30 мин.

Напомним, мы делились рецептом самой известной традиционной выпечки на Маковея — это ламанцы, которые в разных регионах Украины также называют шуликами или мачаниками.

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