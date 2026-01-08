Что изменится для украинцев в 2026 году: социальные выплаты, обновление правил бронирования, медицинский скрининг

Что изменится в Украине в 2026 году / Фото: 7eminar.ua

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые правила и нормы, регулирующие социальные выплаты, трудовые отношения, изменения в сфере социальной поддержки. Эти изменения касаются большинства граждан, поскольку они определяют новые размеры заработных плат, объемы пособий семьям и стоимость горючего.

Какие изменения произошли в Украине в этом году

Обновление социальных стандартов и оплаты труда

Фундаментом для большинства государственных выплат стали новые показатели минимальных доходов.

Минимальная заработная плата выросла до 8 647 гривен, что автоматически повысило почасовую ставку до 52 гривен.

Прожиточный минимум также был пересмотрен:

Общий показатель теперь составляет 3 209 гривен.

Для трудоспособных лиц — 3 328 гривен.

Для лиц, потерявших трудоспособность — 2 595 грн.

Для детей до 6 лет — 2 817 грн.

Для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн.

Это повышение является базой для перерасчета алиментов, социальных льгот и минимальных пенсионных выплат.

Повышение зарплат педагогам

Существенную поддержку получили работники бюджетной сферы. В частности, оклады педагогов с начала года выросли на 30%, а в сентябре запланирован следующий этап повышения еще на 20%. Кроме того, внедрены целевые доплаты: базовая ежемесячная надбавка в 2 000 гривен и специальная выплата в 4 000 гривен для учителей, работающих очно в прифронтовых громадах.

Повышение зарплат работникам социальной сферы

По информации Министерства социальной политики и согласно закону о бюджете, для определения должностных окладов более 80 тысяч специалистов социальной сферы был введен коэффициент 2,5. Это означает, что их оклады выросли примерно на 150%:

Социальный менеджер: должностной оклад вырос с 8 243 грн до 20 607 грн (до налогообложения).

Специалист по социальной работе: оклад увеличился с 6 773 грн до 16 932 грн.

Младшая медицинская сестра (младший медперсонал): должностной оклад вырос с 4 058 грн до 10 145 грн.

Новые условия бронирования работников

Для бизнеса заработали более жесткие критерии бронирования военнообязанных, имеющие целью стимулировать выплату официальных зарплат. Теперь минимальный порог начисленного дохода для забронированного специалиста составляет 21 617 гривен. Если этот уровень оплаты не будет обеспечен, право на бронирование аннулируется автоматически. Процесс подачи заявок максимально цифровизирован через портал «Дія», что позволяет получить решение в течение суток.

Помощь семьям и детям

С 1 января вступили в силу несколько важных программ. Основные изменения включают:

Выплату при рождении. Единовременное пособие выросло до 50 000 гривен на каждого ребенка.

Уход до 1 года. Ежемесячное пособие теперь составляет 7 000 гривен (для детей с инвалидностью — 10 500 гривен ). Родители детей, родившихся в 2025 году, будут получать новую сумму вместе с предыдущими выплатами.

Программа «єЯсла». Государство компенсирует 8 000 гривен в месяц на оплату детсадов или кружков для детей возрастом 1–3 года.

Поддержку школьников. Для первоклассников введена единовременная выплата 5 000 гривен («Пакунок школяра»).

Помощь беременным женщинам. Женщины, которые официально не работают, имеют право на помощь в размере 7 000 гривен перед родами.

Национальная программа «Скрининг здоровья 40+»

В медицинской сфере фокус сместился на профилактику. Граждане от 40 лет получают через приложение «Дія» приглашение на комплексный чек-ап. Программа предусматривает выделение 2 000 гривен на специальную карту для оплаты лабораторных исследований (липидограмма, гликированный гемоглобин, креатинин) и физического осмотра. Цель инициативы — раннее выявление сердечно-сосудистых болезней и диабета.

Изменения на топливном рынке

С 1 января 2026 года в Украине начался третий этап повышения акцизов на горючее. Это часть плана, принятого еще в 2024 году (закон № 3853-ix), цель которого — постепенно повысить украинские налоги на бензин, дизель и газ до минимального уровня, установленного в Европейском Союзе.

Акциз — это непрямой налог, который уже заложен в цену каждого литра на заправке. Государственные сборы за каждую тысячу литров теперь такие:

бензин — ставка выросла с 271,7 до 300,8 евро

дизельное топливо — ставка выросла с 215,7 до 253,8 евро

автогаз (lpg) — ставка выросла со 173 до 198 евро

Насколько реально подорожает литр горючего

Хотя акциз рассчитывается в евро, на стеллах АЗС водители видят цену в гривнах. Учитывая текущий курс валют и добавление налога на добавленную стоимость (НДС), прямое влияние на цену одного литра составляет:

бензин а-95: +1,75 грн/л

дизель: +2,25 грн/л

автогаз: +1,50 грн/л

Важно понимать, что окончательная цена на заправке зависит не только от налогов, но и от мировых цен на нефть. Если нефть в мире дешевеет, сети АЗС могут некоторое время удерживать старые цены за счет своей маржи, как это произошло в первые дни января 2026 года.

Государство планирует еще два больших этапа пересмотра акцизов, каждый из которых будет проходить 1 января. Окончательная цель — достичь к 2028 году уровня 359 евро за 1000 литров бензина и 330 евро — за дизель.

Помощь освобожденным из плена

Государство обеспечивает комплексную поддержку гражданских лиц, которые вернулись из российского плена. Для получения выплат факт лишения свободы должен быть официально подтвержден специальной комиссией.

Освобожденные граждане имеют право на получение нескольких видов денежных выплат:

Единовременное пособие в размере 50 000 гривен непосредственно после возвращения.

Социальная выплата в сумме 100 000 гривен за факт освобождения.

Ежегодная поддержка в размере 100 000 гривен за каждый год пребывания в плену. Эти средства могут также получать члены семей тех, кто еще находится в неволе.

Кроме финансовой поддержки, государство гарантирует предоставление необходимых вещей и услуг.

Бесплатная связь в странах ЕС

Для украинцев в ЕС остается доступным бесплатный роуминг, что позволяет пользоваться связью без дополнительных тарифов.