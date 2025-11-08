Что категорически не стоит держать в спальне: специалисты по фэншуй поделились перечнем

Чего не должно быть в спальне / © unsplash.com

Спальня — это пространство, где мы должны восстанавливать силы после ежедневной суеты и возвращать себе внутренний баланс.

В фэншуй — древнем китайском искусстве гармонизации пространства — этой комнате отведена особая роль, ведь именно она влияет на качество сна, самочувствие и атмосферу в отношениях. Неправильно подобранные вещи или неудачная расстановка, по словам специалистов, могут блокировать энергию и нарушать покой. Вот что не должно появляться в спальне — и почему.

Зеркала напротив кровати

Зеркало, отражающее кровать, в фэншуй считается символическим “удвоением” присутствия, что может вредить гармонии в паре. Кроме того, зеркальные поверхности активизируют энергию и создают ощущение внутреннего напряжения, поэтому мозг будто не позволяет себе полностью расслабиться. Если зеркало все же необходимо, лучше разместить его так, чтобы оно не “смотрелось” на кровать.

Электроника и гаджеты

Телевизоры, ноутбуки и смартфоны излучают яркий голубой свет, сбивающий естественные ритмы и мешающий засыпанию. С точки зрения фэншуй, они также наполняют спальню чрезмерно активной энергией, противоречащей спокойному характеру этой комнаты. Технологии разрушают интимность пространства и отвлекают от отдыха, поэтому их лучше оставлять за дверью спальни.

Картины и фото, создающие напряжение

Полотна с агрессивными или динамическими сюжетами — бурями, волнами, яркими абстракциями — способны вызывать дискомфорт на подсознательном уровне. Фэншуй рекомендует для спальни изображения, которые настраивают спокойствие и тепло: пейзажи, цветы, символические образы с хорошей энергетикой.

Растения с острыми листьями

Несмотря на общую пользу растений, в зоне отдыха нежелательные виды с колючками или остроконечными листьями — вроде кактусов. Считается, что они формируют стреловидную энергию, которая мешает чувствовать безопасность и уют. Лучше выбирать зеленые растения с мягкими, округлыми листьями.

Слишком яркое освещение или люстра над кроватью

Интенсивный свет или большая люстра прямо над головой создают ощущение опасности и давления. Идеальное освещение для спальни — мягкое, приглушенное и равномерно рассеянное. Ночники или косвенный свет формируют более гармоничную, успокаивающую атмосферу.

Беспорядки и вещи под кроватью

В фэншуй считается, что пространство под кроватью должно оставаться пустым — тогда энергия может свободно циркулировать во время сна. Хранение вещей под кроватью создает застой, вызывает чувство тревоги и тяжести. Общий беспорядок в комнате также блокирует положительный поток энергии.

Спальня должна быть оазисом тишины, равновесия и отдыха. Чем меньше предметов, нарушающих ее гармонию, тем легче пространство поддерживает наше внутреннее спокойствие. Гармония вокруг — это всегда гармония внутри.