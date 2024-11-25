Что категорически нельзя давать курам: фермер назвал продукты, которые вызывают диарею и другие проблемы

Не следует добавлять в рацион кур определенные продукты, иначе у домашней птицы возникнут проблемы с пищеварением.

О том, чем нельзя кормить кур, рассказал на своем YouTube-канале "Кури в гаражі" украинский фермер. По его словам, не следует давать домашней птице слишком много овощей, в частности, капусты, кабачков, свеклы и моркови.

Однако, в небольшом количестве все они могут быть даже полезными, ведь содержащие важные для организма кур элементы.

Также автор ролика отметил, какие именно продукты вообще запрещено давать курам. Например, никогда не кормите домашнюю птицу уже заплесневевшими продуктами. Курам нельзя есть белый хлеб, стебли томатов, баклажанов или картофеля.

Кроме этих продуктов, ни в коем случае не кормите кур пересоленными продуктами, в частности, квашеной капустой или маринованными огурцами, а также зеленым картофелем.

Конечно, если вдруг вы дали такие продукты раз, то ничего плохого произойти не должно. Однако, говорит фермер, на постоянной основе делать этого не стоит.

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