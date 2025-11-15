Что категорически нельзя делать на огороде и в саду, чтобы не погубить почву и будущий урожай

Работы в ноябре на огороде

Ноябрь — важный этап в сельскохозяйственном цикле. Эксперты поделились советами, что не нужно делать в саду, на огороде в конце осени.

Перекапывание лопатой

Лопата как инструмент для глубокого переворачивания пластов почвы является врагом плодородного слоя и природной структуры. когда вы переворачиваете землю.

При глубоком перекапывании почвы лопатой происходит разрушение его природной структуры. Эта деструкция приводит к уничтожению жизненно важной капиллярной сети — системы микроканалов, обеспечивающей необходимый воздухообмен и эффективное проникновение воды.

Когда слои почвы переворачиваются, происходит губительное перемешивание микрофлоры: аэробные организмы, формирующие гумус и нуждающиеся в кислороде, оказываются запечатанными в нижних бескислородных слоях, тогда как анаэробные (глубинные) выходят на поверхность, где погибают. Это резкое изменение среды вызывает массовую гибель полезной биологической составляющей почвы.

К тому же, нарушенная почва склонна к гораздо более глубокому промерзанию зимой, что губительно влияет на его биологическую активность. Весной такая почва из-за потери капиллярной структуры плохо впитывает талые воды; вода вместо проникновения вглубь стекает с поверхности, вызывая эрозию и оставляя землю недостаточно увлажненной.

Неправильное использование органических остатков

Осенью не все органические материалы подходят для внесения в грунт, и некоторые из них могут принести больше вреда, чем пользы.

К примеру, пищевые и мясные отходы не только не успевают разложиться в холодной земле, но и активно привлекают грызунов, таких как мыши и крысы, которые могут обустроить себе на грядках места для зимовки.

Также не рекомендуется использовать свежий, незрелый компост, поскольку во время его разложения выделяется много тепла и аммиака, что может вызвать ожог корней многолетних растений. Кроме того, яичная скорлупа разлагается очень медленно в холодный период, поэтому она не дает быстрого эффекта для раскисления почвы или немедленного обогащения кальцием.

Игнорирование влагозарядного полива

Даже если осень показалась дождливой, почва нуждается в обязательном глубоком поливе. Дело в том, что сухая почва подвержена более интенсивному и глубокому промерзанию, что крайне губительно сказывается на его структуре и жизнедеятельности. Поэтому рекомендуется примерно в середине ноября провести обильный влагозарядный полив, тратя на каждый квадратный метр грядки от 10-15 литров воды.

Что следует сделать в ноябре

Начать следует с санитарии и уборки — необходимо удалять только те растительные остатки, которые имеют явные признаки болезни или вредителей. В то же время здоровые стебли и ботва можно оставить на грядках, поскольку они играют важную роль в снегозадержании, обеспечивая естественную защиту почвы от глубокого промерзания.

Следующим шагом является внесение полезной органики. Следует использовать материалы, которые будут эффективно разлагаться в течение зимы и обогатят почву питательными веществами. К ним относятся скошенные зеленые удобрения (сидераты), измельченные стебли подсолнечника, сухие листья и листовой осадок, а также древесная зола, являющаяся ценным источником калия и одновременно эффективным раскислителем.

После внесения этих органических добавок необходимо произвести мульчирование. Грядки обязательно покрывают защитным слоем мульчи, для этого подходят солома, листовой осадок, зрелый качественный компост или опилки.

В качестве разумных альтернатив деструктивному перекапыванию рекомендуется поверхностное рыхление или легкая прорезка борозд, что позволяет сохранить целостность грунтовых слоев.

Для раскисления почвы лучше использовать доломитовую муку или золу, поскольку они действуют гораздо быстрее, чем медленно разлагаемая яичная скорлупа.

Такой подход обеспечивает сохранение структуры почвы, защищает ее от эрозии, а также позволяет весной начать сезон с максимальной эффективностью.