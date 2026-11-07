Что категорически нельзя делать на Рождество и Святвечер: семь запретов, о которых стоит знать

Что нельзя делать на Рождество и Святвечер / © pexels.com

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Например, в Святвечер не принято ссориться, а на Рождество — заниматься домашней работой и рукоделием. Некоторые запреты имеют религиозную основу, другие появились благодаря народным поверьям и передавались в семьях из поколения в поколение. Рассказываем, чего традиционно избегают в сочельник 24 декабря и Рождество 25 декабря и какие приметы связывают с этими днями.

Что нельзя делать на Святвечер 24 декабря

Святвечер — последний день перед Рождеством. Для христиан это время молитвы, завершение Рождественского поста и подготовки к великому празднику. В украинских семьях с ним связана особая традиция собираться за общим столом, на котором обязательно должно быть кутья.

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Наши предки пытались провести этот вечер спокойно, без ссор и лишних хлопот. С этим связано несколько известных запретов:

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Нельзя ссориться с родными. В Святвечер старались не вспоминать старых обид, не выяснять отношений и не ругаться. Считалось, что ссора за праздничным столом может доставить недоразумение в семью на весь следующий год. Поэтому перед ужином было принято мириться и просить друг у друга прощения. Не стоит садиться за стол к первой звезде. По традиции Святвечер начинают после появления на небе первой звезды. Она напоминает о Вифлеемской звезде, возвестившей о рождении Иисуса Христа. До сих пор верующие соблюдают пост. В то же время, его строгость зависит от состояния здоровья и обстоятельств человека. Не следует отказывать в помощи. Наши предки считали Святвечер временем особого гостеприимства. Если кто просил о поддержке, ему пытались не отказывать. Помочь нуждающемуся, угостить путника или поделиться ужином считалось хорошей приметой. Не желательно оставлять семейный ужин без надобности. По давнему обычаю, на Святвечер все должны быть дома. Выходить из дома во время ужина не спешили, ведь общая трапеза символизировала единство семьи. Существовало поверье, что тот, кто уйдет из дома в это время, может часто находиться вдали от близких в течение года.

Что нельзя делать на Рождество 25 декабря

На Рождество украинцы традиционно ходят в церковь, навещают родных, принимают гостей и колядуют. После завершения поста на столе появляются скоромные блюда, а праздничный день стараются провести в хорошем настроении.

Однако с Рождеством связано и множество ограничений. Часть из них касается домашней работы, другие обычного поведения:

Не стоит заниматься большой уборкой и стиркой. Все, что можно сделать накануне, хозяйки пытались завершить на праздник. Считалось, что 25 декабря лучше отложить бытовые дела и провести время с семьей. Поэтому уборку, стирку и другую тяжелую работу переносили на следующие дни. Не рекомендуется шить, вязать и вышивать. С рукоделием связано несколько давних предрассудков. В частности, верили, что работа с иглой на Рождество может навлечь беду или проблемы со здоровьем на кого-то из семьи. Конечно, это только народные поверья, не имеющие подтверждения в церковном учении. Нельзя ссориться и злословить. Рождество считается праздником мира, любви и семейного согласия. Поэтому оскорбления, брань и конфликты пытались оставить позади. День проводили с близкими, поздравляли друг друга и желали добра. Не советуют охотиться и забивать скот. В народной традиции Рождество было днем, когда пытались воздерживаться от жестокости и излишнего насилия. Поэтому охота и убой животных переносили на другое время. Не стоит одевать грязную или старую одежду. К праздничному дню готовили чистый, чистоплотный наряд. В некоторых местностях особое внимание уделялось цветам: темной одежды пытались избегать, поскольку она ассоциировалась со трауром. Лучшим выбором считали светлые и праздничные вещи. Не рекомендуют брать веревки. Это одна из менее известных рождественских примет. По старому поверью, приобретение веревки 25 декабря могло навлечь несчастье на кого-то из домашних. К церковным запретам этот обычай не относится. Не стоит гадать. Зимой, особенно в период рождественских праздников, в народе существовало немало гаданий. Однако христианская традиция не одобряет попытки предсказать будущее посредством магических обрядов. Рождество верующие посвящают молитве, благодарности и добрым делам.

Народные приметы на Рождество: каким будет следующий год

Наши предки внимательно наблюдали погоду на Рождество. За ней пытались предсказать, каким будет урожай, ждать ли теплое лето и хватит ли в хозяйстве достатка.

С 25 декабря связывают следующие народные приметы:

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На небе много звезд — год должен быть урожайным, особенно ягодами и фруктами.

На Рождество морозно — лето будет теплым.

Выпал снег — по народным наблюдениям, это хорошая примета для будущего урожая.

Нашли ценную вещь — можно ожидать неожиданной прибыли.

Потеряли что-то важное — поверье сулит материальные потери.

Первым в дом вошел мужчина — семью якобы ожидает спокойный и удачный год.

Последняя примета особенно интересна. В некоторых регионах Украины верили, что первый гость на Рождество может повлиять на благосостояние семьи. Если порог переступал мужчина, это считали хорошим знаком. Если же первой приходила женщина, по отдельным поверьям, год мог принести мелкие невзгоды и сплетни.

Конечно, сегодня к таким приметам большинство людей относится как к части народной культуры. Они помогают лучше узнать традиции предыдущих поколений, но не могут достоверно предусмотреть погоду, урожай или финансовое положение.

FAQ

Что категорически нельзя делать в Рождество 25 декабря?

По украинским народным обычаям, на Рождество не рекомендуется ссориться, злословить, убирать, стирать, шить, вязать, вышивать и заниматься тяжелой работой. Также в народных поверьях вспоминают запрет на охоту, гадание и покупку веревок. В то же время большинство этих ограничений являются народными обычаями, а не церковными предписаниями.

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Можно ли убирать и стирать на Рождество?

По традиции основную уборку и стирку пытались завершить до 25 декабря. Сам день посвящали празднованию, посещению церкви и общению с родными. Однако строгого церковного запрета на бытовую работу нет. Если нужно убрать дом, постирать вещи или выполнить другие необходимые дела, делать это не запрещено.

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