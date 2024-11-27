Что категорически нельзя делать после заката: иначе – назовете неприятности

Все мы слышали от бабушек и пожилых людей, что подметать в доме, выносить мусор или что-то давать после заката не стоит. Якобы это извлечет из дома положительные энергии — счастье, здоровье, любовь, а успех может покинуть дом. А еще было убеждение: если нарушить такой запрет, то члены семьи могут начать болеть.

Что нельзя делать после заката? Правда ли это или предрассудки? Что на это говорит церковь? Ответы – в материале ТСН.ua.

Нельзя выносить мусор

Наши предки считали, что в темное время суток выходит нечистая сила, которая может навредить или привлечь невзгоды. Как будто человеку угрожают ссоры или конфликты в семье, а также проблемы с друзьями, начальством и близкими людьми.

Между тем китайское учение по фэн-шуй также советует выносить из дома мусор до заката. Иначе — можно избавиться от финансового успеха, счастья и везения.

Нельзя заметать в доме

Существуют поверья, что лучше вечером не заметать в доме – стоит дождаться утра. Предки верили, что после заката вся нечисть выходит на прогулку, а потому наводить порядок в доме или заметать было запрещено. Наши бабушки до сих пор не выметают мусор за порог, чтобы нечисть не проскользнула внутрь.

Также считалось: если подметать пол вечером перед поездкой или командировкой, не будет защиты и успеха в пути.

Нельзя ничего давать и одалживать

Также в древности верили, что вечером нельзя ничего одалживать или отдавать из дома, потому что можно избавиться от здоровья, семьи и денег. Есть люди, которые знают об этой примете. Они специально что-то просят после заката, чтобы подпитаться энергией, а также забрать успех у других.

Отметим, что наши предки некоторые вещи не давали из дома ни в светлое время суток, ни вечером. Например, одолженная соль могла принести неприятности; веник – лишит дом защиты, а если дать кому-то кухонные принадлежности, то вы поделитесь своим счастьем с другими.

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