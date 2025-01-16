Что категорически нельзя сажать возле малины, потому что урожая не будет: советы опытных огородников

Наверное, у каждого хозяина на приусадебном участке растет малина, потому что эта ягода не только вкусна, но и очень полезна.

Малина – достаточно требовательное растение, поэтому возле нее нельзя сажать некоторые огородные культуры, потому что урожая можно не дождаться. Да и сами кусты могут болеть из-за такого "соседства". Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "Новости.LIVE", что ни в коем случае нельзя сажать возле кустов малины.

Какие растения нельзя сажать возле малины, потому что урожая не будет

Виноград может полностью подавить рост и развитие малиновых кустов, потому что он крайне агрессивен. Поэтому малинник может просто засохнуть.

может полностью подавить рост и развитие малиновых кустов, потому что он крайне агрессивен. Поэтому малинник может просто засохнуть. Редис и петрушка. Эти огородные культуры не только негативно влияют на рост и развитие малины, они ухудшают вкус ягод.

Эти огородные культуры не только негативно влияют на рост и развитие малины, они ухудшают вкус ягод. Облепиха, бузина, жасмин будут плохо уживаться с кустами малины, потому что они конкурируют между собой за питательные вещества.

будут плохо уживаться с кустами малины, потому что они конкурируют между собой за питательные вещества. Клубника, земляника, черника и голубика. Если посадить эти растения рядом с малинником, ягод можно не ждать. Так как такие соседи будут конкурировать с малиной за ресурсы. К тому же, клубника может стать причиной загнивания корневой системы кустов малины.

Если посадить эти растения рядом с малинником, ягод можно не ждать. Так как такие соседи будут конкурировать с малиной за ресурсы. К тому же, клубника может стать причиной загнивания корневой системы кустов малины. Баклажаны и картофель также являются распространителями корневой гнили. После заражения этой болезнью кусты малины сразу сохнут и погибают.

также являются распространителями корневой гнили. После заражения этой болезнью кусты малины сразу сохнут и погибают. Помидоры и перец. На участке, где сидел перец, малину можно сажать только четыре года спустя, так же и после помидоров. Эти огородные культуры относятся к семейству пасленовых, поэтому могут переносить вертициллезную корневую гниль, поражающую и малину.

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