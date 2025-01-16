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Что категорически нельзя сажать возле малины, потому что урожая не будет: советы опытных огородников

Что категорически нельзя сажать возле малины, потому что урожая не будет: советы опытных огородников

Что нельзя сажать у малины / Фото: Unsplash

Наверное, у каждого хозяина на приусадебном участке растет малина, потому что эта ягода не только вкусна, но и очень полезна.

Малина – достаточно требовательное растение, поэтому возле нее нельзя сажать некоторые огородные культуры, потому что урожая можно не дождаться. Да и сами кусты могут болеть из-за такого "соседства". Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "Новости.LIVE", что ни в коем случае нельзя сажать возле кустов малины.

Какие растения нельзя сажать возле малины, потому что урожая не будет

  • Виноград может полностью подавить рост и развитие малиновых кустов, потому что он крайне агрессивен. Поэтому малинник может просто засохнуть.
  • Редис и петрушка. Эти огородные культуры не только негативно влияют на рост и развитие малины, они ухудшают вкус ягод.
  • Облепиха, бузина, жасмин будут плохо уживаться с кустами малины, потому что они конкурируют между собой за питательные вещества.
  • Клубника, земляника, черника и голубика. Если посадить эти растения рядом с малинником, ягод можно не ждать. Так как такие соседи будут конкурировать с малиной за ресурсы. К тому же, клубника может стать причиной загнивания корневой системы кустов малины.
  • Баклажаны и картофель также являются распространителями корневой гнили. После заражения этой болезнью кусты малины сразу сохнут и погибают.
  • Помидоры и перец. На участке, где сидел перец, малину можно сажать только четыре года спустя, так же и после помидоров. Эти огородные культуры относятся к семейству пасленовых, поэтому могут переносить вертициллезную корневую гниль, поражающую и малину.

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