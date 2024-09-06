Что категорически нельзя стирать за 60 градусов: полный перечень

Если пользоваться качественным стиральным порошком, то даже детские принадлежности и постельное белье можно стирать за сорок градусов. Да, возможно некоторые вещи придется предварительно замачивать, однако вы тем самым сохраните яркость цвета, первозданную форму и структуру ткани. Есть такие типы тканей, которые категорически нельзя стирать в горячей воде, даже сорок градусов для этих вещей будут неприемлемыми. Высокая температура и интенсивная стирка могут испортить такие деликатные ткани и реанимировать их будет невозможно.

Что нельзя стирать при температуре 60 градусов

Шелк. Категорически запрещено стирать за 60 градусов вещи из шелка. Такую ткань стирают при температуре 30 градусов.

Категорически запрещено стирать за 60 градусов вещи из шелка. Такую ткань стирают при температуре 30 градусов. Синтетика. Нельзя стирать синтетику при высокой температуре, она сразу теряет цвет и форму. Эти вещи следует стирать при температуре 30-40 градусов.

Нельзя стирать синтетику при высокой температуре, она сразу теряет цвет и форму. Эти вещи следует стирать при температуре 30-40 градусов. Батист, бамбук и паплин. Они выдержат такую температуру, но ткань будет быстрее изнашиваться. Поэтому лучше такие вещи стирать при 40 градусах.

Они выдержат такую температуру, но ткань будет быстрее изнашиваться. Поэтому лучше такие вещи стирать при 40 градусах. Тюль, шифон, вискоза, кружева и шерсть необходимо стирать в холодной или тёплой воде до 30 градусов, не используя режим стирки, который длится более 50 минут.

Какие вещи можно стирать за 60-90 градусов

Можно стирать детские вещи, чтобы оградить их от бактерий. Но они должны быть на 100% натуральными. Это касается преимущественно белых вещей, другие будут терять цвет, поэтому это следует учитывать.

Также интенсивная стирка за 60-90 градусов подходит для постельного белья и кухонных полотенец из натуральных тканей. Здесь следует не забывать о предварительном замачивании, если есть потребность в выведении едких пятен.

Читайте также:

С каких овощей нельзя собирать семена, потому что урожая не будет: советы агрономов

Для решения сразу двух серьезных проблем: зачем украинцам советуют класть в стиральную машину рис

Посадите эти цветы осенью – и ваш сад зацветет уже в марте