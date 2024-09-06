Что категорически нельзя стирать за 60 градусов: полный перечень

Для большинства тканей стирка при высоких температурах крайне вредна, они теряют свой первозданный цвет и форму, быстро портятся.
Если пользоваться качественным стиральным порошком, то даже детские принадлежности и постельное белье можно стирать за сорок градусов. Да, возможно некоторые вещи придется предварительно замачивать, однако вы тем самым сохраните яркость цвета, первозданную форму и структуру ткани. Есть такие типы тканей, которые категорически нельзя стирать в горячей воде, даже сорок градусов для этих вещей будут неприемлемыми. Высокая температура и интенсивная стирка могут испортить такие деликатные ткани и реанимировать их будет невозможно.
Что нельзя стирать при температуре 60 градусов
- Шелк. Категорически запрещено стирать за 60 градусов вещи из шелка. Такую ткань стирают при температуре 30 градусов.
- Синтетика. Нельзя стирать синтетику при высокой температуре, она сразу теряет цвет и форму. Эти вещи следует стирать при температуре 30-40 градусов.
- Батист, бамбук и паплин. Они выдержат такую температуру, но ткань будет быстрее изнашиваться. Поэтому лучше такие вещи стирать при 40 градусах.
- Тюль, шифон, вискоза, кружева и шерсть необходимо стирать в холодной или тёплой воде до 30 градусов, не используя режим стирки, который длится более 50 минут.
Какие вещи можно стирать за 60-90 градусов
Можно стирать детские вещи, чтобы оградить их от бактерий. Но они должны быть на 100% натуральными. Это касается преимущественно белых вещей, другие будут терять цвет, поэтому это следует учитывать.
Также интенсивная стирка за 60-90 градусов подходит для постельного белья и кухонных полотенец из натуральных тканей. Здесь следует не забывать о предварительном замачивании, если есть потребность в выведении едких пятен.
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