Что категорически запрещено греть в микроволновке

Современные хозяйки имеют на кухне целый арсенал бытовой техники / © Фото из открытых источников

Реклама

Микроволновая печь почти на каждой кухне, ведь это не заменимый прибор, который облегчает жизнь. Она отлично помогает разморозить замороженные продукты или приготовить блюда. Однако есть некоторые продукты, которые категорически нельзя класть в микроволновку.

Что нельзя разогревать в микроволновке:

продукты завернуты в фольгу

посуда с золотой или серебряной окантовкой

сырые яйца

бутылки

герметично закрытые контейнеры

бумага

соусы

грудное молоко или смесь

обработанное мясо

Также эксперты не советуют разогревать острый перец. Нагрев острого перца в микроволновке может привести к выделению в воздух капсаицина, что вызывает раздражение глаз и дыхательной системы.

Это касается и фруктов. Целые фрукты, такие как виноград или помидоры, могут взорваться при нагревании в микроволновке из-за повышения давления. Безопаснее разрезать их или проколоть перед тем, как разогревать в микроволновке.

Реклама

Ранее ученые объяснили, что происходит с продуктами во время разогрева в микроволновке. Несмотря на распространенные мифы, эксперты отмечают: микроволновки не делают пищу «радиоактивной» и не приводят к существенным потерям питательных веществ.