ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
182
Время на прочтение
1 мин

Что категорически запрещено стирать в машинке и как это может испортить бытовую технику

Стиральная машинка уже давно стала незаменимой помощницей в быту. Однако даже самая надежная техника может выйти из строя, если ею неправильно пользоваться.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что нельзя стирать в машинке

Что нельзя стирать в машинке / © Freepik

Какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке-автомат и почему

  • Вещи с большим количеством металлических элементов. Металл может поцарапать или даже пробить барабан, застрять в отверстиях, сломать внутренний фильтр, что приведет к утечке воды. Лучше такую одежду стирать вручную или класть в специальные мешочки для стирки.

  • Коврики с резиновой или пластиковой основой. Во время вращения резина может отклеиться, крошиться и скручиваться, повреждая лопасти барабана и засоряя сливную систему. Коврики нужно чистить вручную или с помощью пароочистителя.

  • Обувь с жесткой подошвой создает сильную нагрузку на барабан, может сорвать баланс и вызвать поломку подшипников.

  • Вещи с поролоном — подушки, спортивные бюстгальтеры, наколенники. Поролон впитывает много воды, теряет форму, а при распаде может засорить фильтр и попасть в сливную систему.

  • Одежда из меха и пуха. Натуральный мех и пух теряют свои свойства при стирке, могут слипаться и повреждаться. А пух может забить сливную систему. Лучше пользоваться услугой химчистки, чтоб почистить такие вещи.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
182
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie