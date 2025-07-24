Что категорически запрещено стирать в машинке и как это может испортить бытовую технику

Что нельзя стирать в машинке / © Freepik

Вещи с большим количеством металлических элементов. Металл может поцарапать или даже пробить барабан, застрять в отверстиях, сломать внутренний фильтр, что приведет к утечке воды. Лучше такую одежду стирать вручную или класть в специальные мешочки для стирки.

Коврики с резиновой или пластиковой основой. Во время вращения резина может отклеиться, крошиться и скручиваться, повреждая лопасти барабана и засоряя сливную систему. Коврики нужно чистить вручную или с помощью пароочистителя.

Обувь с жесткой подошвой создает сильную нагрузку на барабан, может сорвать баланс и вызвать поломку подшипников.

Вещи с поролоном — подушки, спортивные бюстгальтеры, наколенники. Поролон впитывает много воды, теряет форму, а при распаде может засорить фильтр и попасть в сливную систему.