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Что категорически запрещено стирать в машинке и как это может испортить бытовую технику
Стиральная машинка уже давно стала незаменимой помощницей в быту. Однако даже самая надежная техника может выйти из строя, если ею неправильно пользоваться.
Какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке-автомат и почему
Вещи с большим количеством металлических элементов. Металл может поцарапать или даже пробить барабан, застрять в отверстиях, сломать внутренний фильтр, что приведет к утечке воды. Лучше такую одежду стирать вручную или класть в специальные мешочки для стирки.
Коврики с резиновой или пластиковой основой. Во время вращения резина может отклеиться, крошиться и скручиваться, повреждая лопасти барабана и засоряя сливную систему. Коврики нужно чистить вручную или с помощью пароочистителя.
Обувь с жесткой подошвой создает сильную нагрузку на барабан, может сорвать баланс и вызвать поломку подшипников.
Вещи с поролоном — подушки, спортивные бюстгальтеры, наколенники. Поролон впитывает много воды, теряет форму, а при распаде может засорить фильтр и попасть в сливную систему.
Одежда из меха и пуха. Натуральный мех и пух теряют свои свойства при стирке, могут слипаться и повреждаться. А пух может забить сливную систему. Лучше пользоваться услугой химчистки, чтоб почистить такие вещи.