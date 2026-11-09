Что кот хочет сказать ушами: как понять настроение домашнего любимца

Кот / © Фото из открытых источников

Реклама

Коты общаются с людьми не только посредством звуков, но и языком тела. В частности, положение их ушей может многое рассказать о настроении, заинтересованности или беспокойстве животного. Однако одно и то же движение не всегда означает одно и то же — важно учитывать и другие сигналы поведения.

Об этом говорится в материале egeszsegkalauz.

Реклама

Если кот поворачивает уши назад или в сторону

Кошки очень чувствительны к звукам и могут слышать то, что человек даже не замечает. Поэтому, если домашний любимец поворачивает уши в сторону или чуть-чуть назад, это не обязательно означает, что он нервничает или чего-то боится.

Реклама

Возможно, животное просто пытается определить, откуда звучит звук. Двигая ушами, кот следит за происходящим вокруг и собирает информацию по разным направлениям.

Особенно часто такое поведение можно заметить в шумном доме. Бытовая техника, разговоры людей, звуки с подъезда или улицы могут одновременно привлекать животные. В таких случаях движения ушей свидетельствуют скорее о сосредоточенности, чем о страхе.

О чем говорят прижатые назад уши

А вот когда уши кота плотно прижаты к голове, а поза становится напряженной, это может свидетельствовать о том, что кот испытывает угрозу или дискомфорт. Причиной иногда становятся обычные события: приход незнакомого человека, неожиданный шум за стеной или изменения в привычной среде.

В такой ситуации не следует упорно приближаться к животному или пытаться его погладить. Лучше дать ей возможность без помощи других успокоиться.

Реклама

Если кот регулярно прячется или пытается уединиться, можно обустроить для него тихое, уютное место, где он будет чувствовать себя защищенным.

Что означают уши, направленные вперед

Обычно уши, направленные вперед, свидетельствуют о покое или заинтересованности. Если тело кота расслаблено, взгляд не напряжен, а поведение в целом спокойно, это его естественное положение ушей.

Также животное может направлять уши вперед, когда замечает что-нибудь интересное.

Впрочем, такое положение не всегда означает, что кот настроен дружески или полностью расслаблен. При сильном сосредоточении и даже в конфликтных ситуациях уши также могут быть направлены вперед.

Реклама

Если при этом животное напряженно смотрит на кого-то, замирает или демонстрирует другие признаки настороженности, лучше не делать выводов только по положению ушей.

Что такое «уши-самолеты» у кошек

Владельцы кошек иногда называют «ушами-самолетами» характерное положение, когда уши животного развернуты в стороны, словно маленькие крылья.

Обычно это может свидетельствовать о неуверенности или напряжении. В то же время кот может просто внимательно прислушиваться к звукам разных направлений.

Чем сильнее уши прижаты к бокам или отведены назад, тем важнее обращать внимание на другие сигналы. Например, расширенные зрачки, напряженное тело, попытки спрятаться, поджатый хвост или желание убежать могут указывать на страх или стресс.

В таком случае не стоит брать кота на руки или пытаться погладить его. Лучше разрешить ему самостоятельно найти безопасное место.

Как отличить испуганного кота от агрессивного

Страх и готовность к приступу иногда бывает сложно различить, ведь в обоих случаях уши могут быть прижаты назад или развернуты в стороны. Поэтому следует оценивать общее поведение животного.

Испуганный кот обычно пытается сделаться менее заметным: приседает, прижимается к земле, прячет хвост под тело или плотно прижимает его к себе. Его зрачки могут расширяться. Чаще такое животное пытается убежать или скрыться, а не вступать в конфликт.

Зато готовящийся защищаться или нападать кот может напрягать тело, выгибать спину, топорщить шерсть и резко двигать хвостом. Также возможны рычание, шипение и попытки атаковать.

Прижатые уши могут быть не только сигналом опасности, но и способом защитить их от возможных травм.

В то же время страх и агрессия не всегда существуют отдельно. Если напуганное животное оказывается в углу и не может убежать, оно может перейти к защитному нападению. Поэтому не стоит пытаться силой удерживать или успокаивать такого кота.

Почему важно следить не только за ушами

Отдельное движение ушей легко неправильно истолковать. К примеру, когда кот отводит их обратно, это может выглядеть как признак раздражения. Но иногда животное просто прислушивается к звуку за спиной. Поэтому следует учитывать положение тела, направление взгляда, движения хвоста и обстоятельства, при которых кот ведет себя необычно.

Длительный шум также может влиять на поведение домашнего питомца. К примеру, ремонт в соседней квартире способен вызвать тревогу. Кот может часами держать уши развернутыми в стороны и прислушиваться к звукам в разных частях квартиры. В этом случае поможет обустройство тихого места отдыха, куда животное сможет укрыться от раздражителей.

Если же кот длительное время остается напряженным, постоянно настороженным и не может успокоиться, следует выяснить, что именно вызывает такую реакцию. При необходимости можно обратиться к специалисту по поведению животных.

Когда необычное положение ушей может свидетельствовать о болезни

Не каждое изменение положения ушей связано с эмоциями. Иногда причина может быть физической, в частности, речь идет о заболевании ушей.

Владельцам стоит насторожиться, если кот:

часто чешет уши;

регулярно трясет головой;

постоянно держит одно ухо в необычном положении;

болезненно реагирует на прикосновения к голове;

имеет выделение из слухового прохода;

демонстрирует покраснение или отек ушной раковины;

имеет неприятный запах из ушей.

Такие симптомы могут свидетельствовать о воспалении или другой проблеме, вызывающей зуд, боль или дискомфорт.

Особенно важно обратиться к ветеринару, если необычное поведение возникло внезапно, не обходится или сопровождается признаками боли. Самостоятельно определить причину проблемы только по поведению животного невозможно.

Новости партнеров

Новости партнеров