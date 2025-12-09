Что купить до Нового года уже сейчас, заранее, чтобы сэкономить время и деньги

Что приобрести до Нового года

Чтобы встретить Новый 2026 без суеты, подготовиться можно заранее. Таким образом, можно не только сэкономить время и нервы, но и приобрести необходимое по выгодным ценам, прежде чем они неизбежно поднимутся во второй половине декабря.

Первая волна покупок (первая-вторая неделя декабря)

В начале месяца, примерно с первого по пятнадцатое декабря, следует сосредоточиться на товарах, совершенно не боящихся длительного хранения. Это идеальное время для закупки напитков — шампанского, вина, крепкого алкоголя, соков и газировки, которые следует разместить в темном прохладном месте.

К этой же категории относятся все консервы, которые станут основой салатов: зеленый горошек, кукуруза, оливки, маслины, консервированные ананасы и рыбные консервы. Также стоит запастись сухофруктами и цукатами (курага, чернослив, изюм), сладостями и орехами (шоколад, конфеты в коробках, миндаль, фундук). Не забудьте про бакалею: муку, сахар, масло, уксус и специи.

Даже некоторые сыры, особенно твердых и полутвердых сортов (например пармезан, чеддер, гауда), можно приобрести заранее. Их нужно обернуть пергаментной бумагой и хранить в холодильнике в отсеке для овощей.

Чтобы встретить праздник в чистом доме и без стресса, необходимо позаботиться о непродовольственных товарах. Важнейшая часть экономии нервов — это преждевременная покупка подарков. Одновременно приобретите упаковку для подарков (бумага, ленты, открытки) и бытовые мелочи: батарейки для гирлянд и игрушек, свечи, спички, одноразовая посуда, а также средства для уборки и мусорные пакеты.

Что купить в третью неделю декабря

В настоящее время можно покупать мясо и рыбу к праздничному столу. Но помните, что свежее мясо и рыбу нельзя хранить в обычном холодильнике. Поэтому, если вы хотите приобрести эти продукты раньше времени, например, воспользовавшись предновогодними скидками, их следует немедленно разделить на порции и отправить в морозильную камеру для заморозки. Только 29-30 декабря их можно будет разморозить, замариновать и приступить к приготовлению.

Этот период идеально подходит для создания замороженных полуфабрикатов: мясо можно купить, перекрутить, сформировать домашние пельмени, вареники или котлеты и сразу же поместить в морозилку. Аналогично, это подходящий момент для закупки готовых замороженных морепродуктов (креветок, мидий).

Кроме того, на этом этапе следует массово закупить хорошо хранящиеся овощи, которые не боятся длительного лежания: картофель, морковь, свекла, лук, чеснок. Заблаговременное приобретение этих корнеплодов гарантированно поможет избежать очередей и роста цен в последнюю неделю.

Только самое свежее в последнюю неделю декабря

Только несколько категорий товаров следует оставить на последнюю неделю, чтобы гарантировать их максимальную свежесть и качество. Это включает в себя свежее мясо и рыбу, которые вы планируете запекать или жарить, и которые не были заморожены раньше. Их следует покупать максимально близко к празднику, чтобы избежать порчи.

В этот период следует покупать свежую зелень (петрушка, укроп, салатные листья), деликатные свежие овощи и фрукты (помидоры, огурцы, цитрусовые, бананы). Также на этот период остается покупка колбасных и сырокопченых вырезок, свежего хлеба и выпечки, майонеза, сметаны и других свежих соусов, а также молока и сливок. Эти продукты требуют минимального времени хранения и должны быть самыми свежими на вашем столе.

Такой четкий пошаговый подход превратит подготовку в спокойный, приятный процесс и позволит вам встретить Новый год во всеоружии.