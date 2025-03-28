Что лучше: бойлер или проточный водонагреватель / © Фото из открытых источников

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На рынке доступен широкий выбор моделей, поэтому важно изучить их сильные и слабые стороны.

Проточный водонагреватель не имеет накопительного бака, а нагревает воду мгновенно благодаря газовой горелке или ТЭНу, хотя встречаются и твердотопливные варианты. Электрические модели делятся на напорные и безнапорные: первые подключаются к крану или душу, обеспечивая горячую воду для купания или мытья посуды.

Это отдельный нагреватель для каждого места подачи воды, в котором давление соответствует атмосферному. Такие устройства отлично подходят для мест с нестабильным водоснабжением, например, для дач. Напорные проточные водонагреватели обладают более высокой мощностью и могут обеспечивать горячей водой несколько точек одновременно. Тем не менее, их эффективность зависит от постоянного давления в водопроводной системе.

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Вода нагревается за счет электрического ТЭНа, а бесперебойную и безопасную работу устройства контролируют специальные датчики температуры. Регулировка нагрева осуществляется изменением интенсивности потока воды, а некоторые модели дополнительно оснащены функцией программирования желаемой температуры. Не менее популярны газовые колонки: в них вода проходит через теплообменник, расположенный у газовой горелки, обеспечивающей быстрый нагрев.

Установка такого устройства в квартире может вызвать трудности, ведь нужно обустраивать дымоход для отвода продуктов сгорания и обеспечивать качественную вентиляцию. Однако получить разрешение на подобные работы удается не всегда. К тому же для стабильного функционирования газовой колонки необходимо водяное давление не менее 0,25 атмосферы — если оно будет ниже, горелка просто не зажжется.

Основным преимуществом проточного водонагревателя является мгновенный подогрев воды после открытия крана. Вода сразу достигает температуры от 40 до 60 градусов в зависимости от мощности модели. Такие устройства имеют компактные размеры, что позволяет легко устанавливать их в ванной или кухне. К тому же они не потребляют энергию в режиме ожидания и обычно стоят меньше, чем накопительные аналоги.

Среди недостатков электрических проточных водонагревателей можно выделить слабый напор в маломощных моделях. Если необходимо обеспечить горячей водой несколько точек одновременно, то придется подключать устройство к трехфазной сети с напряжением 380 В. Кроме того, температура воды в некоторых моделях может варьироваться в зависимости от сезона.

Накопительные водонагреватели или бойлеры имеют специальный бак, в котором подогревается вода. Благодаря теплоизоляционному слою по принципу термоса температура жидкости долго сохраняется. Вода поступает в бак и выводится через специальные патрубки, а для дополнительной защиты от накипи бойлеры оснащены магниевыми анодами и температурными датчиками.

Также есть бойлеры непрямого нагрева, где вместо ТЭНа используется змеевик-теплообменник, подключенный к системе отопления. Принцип работы таких устройств достаточно прост: холодная вода поступает в бак, нагревательный элемент включается, а когда жидкость достигает нужной температуры, термостат автоматически прекращает нагрев.

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