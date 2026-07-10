Независимо от модели можно оптимизировать время работы аккумулятора и дать своему телефону новую жизнь / © pexels.com

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Многие пользователи смартфонов регулярно задаются вопросом: что лучше — полностью выключить устройство или просто перезагрузить его? На первый взгляд, разницы почти нет.

Обо всех нюансах пишет BGR.

Главное отличие состоит только в том, что происходит после остановки системы. Перезагрузка автоматически завершает работу процессов и сразу же запускает телефон снова, тогда как при полном отключении пользователь сам решает, когда включить устройство обратно.

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Нет никаких доказательств того, что отключение телефона дает какие-то реальные системные преимущества по сравнению с обычной перезагрузкой — оно не делает «глубокую очистку» памяти устройства и не справляется с процессами лучше. Поэтому, поскольку перезагрузка занимает гораздо меньше времени, чем выключение с последующим включением, оно почти всегда является предпочтительным вариантом.

Большинство экспертов рекомендуют делать это, по крайней мере, время от времени, если вы хотите, чтобы гаджет прослужил вам долго или если вы столкнулись с торможением системы.

Полезные советы

Всегда обновляйте программы и ОС

Каждое обновление системы уже содержит необходимые «латки», которые помогут избавиться от проблем и ошибок в предыдущих версиях. Проверяйте в настройках смартфона доступность новой версии Android, а в магазине приложений — наличие апдейтов для приложений, которыми вы пользуетесь.

Очистите кэш программ

Кэш программ помогает им быстрее загружать информацию. Однако впоследствии он начинает занимать немало памяти.

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Особенно это касается программ, которые вы почти не используете, но кэш сохраняется. Можно очистить весь кэш целиком, так и выбрать очищение для отдельных приложений.

Используйте облегченные версии программ

Наиболее популярные сервисы выпускают облегченные версии программ, потребляющих меньше ресурсов смартфона. Это особенно актуально для владельцев старых смартфонов с небольшим количеством внутренней памяти и бюджетным «железом».

Освободите внутреннюю память смартфона

С доступностью облачных технологий стало легко хранить данные не в телефонной памяти, а в хранилище в Интернете. Можно оставить на смартфоне самые необходимые данные для работы программ, а менее используемую информацию скачать в облако.

Тем самым вы освободите место, которое может быть с пользой задействовано другими приложениями.

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Напомним, эксперты назвали виды встроенных приложений и сервисов на Android, которые можно удалить с устройства без риска навредить его работе.

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